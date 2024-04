Favoritensieg im Derby – St. Ulrich gewinnt gegen Neuzeug

Details Sonntag, 28. April 2024 12:52

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es in der Landesliga Ost zum Aufeinandertreffen zwischen USV St. Ulrich und ATSV Neuzeug. Die Heimmannschaft hat die letzten drei Spiele allesamt mit einem Unentschieden beendet und auch über die ganze Saison hinweg gesehen sind sie mit zehn Unentschieden das Team mit den meisten Remis. Neuzeug, das die letzten drei Partien allesamt verloren hat, reist als klarer Außenseiter zu diesem Spiel an. Vor allem durch die schwächste Offensive der Liga ist Neuzeug mit Katsdorf punktgleich auf den letzten Tabellenplatz.

Torlose erste Hälfte

Beide Teams spielten von Beginn an mit Zug zum Tor und kreierten sich jeweils die ein oder andere Gelegenheit. St. Ulrich wurde vor allem nach Standardsituation gefährlich, während Neuzeug vor allem durch Umschaltspiel und Kontersituationen vorm gegnerischen Kasten auftauchte. Alle paar Minuten gab es Torraumszenen, meistens aber ohne gefährlichen Abschluss. Die erste große Möglichkeit hatten nach rund einer halben Stunde die Gäste; durch einen Konter gingen sie vermeintlich in Führung, der Schiedsrichter entschied aber auf Abseits – strittige Situation. Kurz danach die erste große Chance für die Hausherren; nach einem schönen Pass durch die Schnittstelle ging der Abschluss aber nur ans Außennetz. Mit einem ausgeglichenen und umkämpften 0:0 ging es in die Halbzeitpause.

Anschlusstreffer kommt zu spät

Neuzeug kam durch eine Verletzung mit einer Systemumstellung aus der Halbzeitpause hinaus und begann auch in diesen Anfangsminuten giftig. Martin Sulzner hatte wenige Minuten nach Wiederanpfiff die bis dato beste Gelegenheit. Nach einem hohen Zuspiel spitzelte Sulzner den Ball Richtung Tor, der Keeper des Heimteams parierte jedoch sensationell – das hätte die Führung für die Gäste sein müssen. Danach bekam St. Ulrich, nach einer Standardsituation, einen, durch zuvor abseitsverdächtigen Zuspiel, strittigen Elfmeter zugesprochen, den Sebastian Wimmer dann auch zum 1:0 verwandelte. Neuzeug war von diesem Tor sichtlich angeschlagen und kurze Zeit später hätten sie beinahe das 2:0 einstecken müssen. Dieses Mal wurde der Treffer durch Abseitsposition jedoch zurückgenommen. Eine Viertelstunde vor Spielende fiel dann doch das 2:0. Nach einem sehr guten Dribbling an die Grundlinie wurde der Ball zurück zu Arslan Nesimovic gespielt, der trocken ins lange Eck abschloss – sehenswerter Treffer. In den letzten Augenblicken des Spiels erzielte Neuzeug aus einer Standardsituation heraus in Form von Uros Obradovic noch den Anschlusstreffer. Dieser kam jedoch zu spät, da der Unparteiische die Partie direkt danach beendete. Schlussendlich ein knapper 2:1 Derbysieg für St. Ulrich, wobei Neuzeug sicherlich auch einen Punkt verdient gehabt hätte.

Markus Allerstorfer, Trainer ATSV Neuzeug:

„Summa summarum wieder eine gute Leistung, wir sind leider nicht belohnt worden. Unser Fokus ist Katsdorf, unser Fokus ist Relegation, wenn das möglich ist, freuen wir uns und wenn die Mannschaft hinuntergeht, wäre es auch kein Beinbruch“

Die Besten ATSV Neuzeug : Pauschallob an die Mannschaft

