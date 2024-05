0:3! Union Naarn findet auch gegen Schwertberg nicht aus der Krise

Details Samstag, 04. Mai 2024 19:20

In der 25. Runde der Landesliga Ost stand das Kräftremessen zwischen der DSG Union Naarn und der ASKÖ Schwertberg auf dem Programm. Aufgrund der aktuellen Formkurven waren in diesem Duell die Gäste zu favorisieren. Die Mannen von Coach Wolfgang Gruber wurden am Samstagnachmittag ihrer Favoritenrolle mit einem souveränen 3:0-Erfolg gerecht, fuhren den vierten "Dreier" in Serie ein und feierten den bereits siebenten Auswärtssieg. Die Naarner hingegen stecken weiterhin tief in der Krise und ergatterten in den letzten sieben Spielen nur einen mickrigen Punkt.

Kampf um jeden Ball

Die Partie begann mit hohem Tempo und ersten Chancen auf beiden Seiten. Schon in der ersten Minute hatte Naarn die Möglichkeit, in Führung zu gehen, doch Gästegoalie Alexander Ebner parierte gekonnt. Diese frühe Chance setzte den Ton für eine erste Halbzeit, in der beide Teams keine Mühen scheuten, um den Ball im Netz unterzubringen. Trotz eines leichten Übergewichts der Hausherren in Sachen Ballbesitz und Spielanteilen, gelang es den Schwertbergern in der 25. Minute, das erste Tor des Spiels zu erzielen. Fabian Farthofer traf zum 0:1 und stellte die Weichen auf Sieg für die Gäste.

Die Naarner versuchten daraufhin, den Druck zu erhöhen und kamen auch zu guten Möglichkeiten, doch ein Tor wollte ihnen nicht gelingen. Die Gruber-Elf verteidigte geschickt und ließ kaum klare Chancen zu. Mit dem 0:1 aus Sicht der Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause.

Schwertberg entscheidet das Spiel

Nach dem Wiederanpfiff blieb das Spiel zunächst ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. Die Heimelf von Trainer Peter Riedl drängte auf den Ausgleich, während Schwertberg auf Konter lauerte. In der 54. Minute konnte Julian Kollingbaum dann für die Gäste zum 0:2 treffen, ein herber Schlag für die Ambitionen der Naarner. Das Spiel wurde zunehmend hitziger, und obwohl die Heimischen sich bemühten, den Anschlusstreffer zu erzielen, blieben ihre Bemühungen erfolglos.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 90. Minute, als Gabriel Sandner für Schwertberg das 0:3 markierte und damit den Sack zumachte. Dieses Tor war der Schlusspunkt einer Begegnung, die von Taktik, Kampfgeist und der Effizienz der Schwertberger geprägt war. Die Union musste sich trotz einer engagierten Leistung geschlagen geben, während Schwertberg das Dutzend an Saisonsiegen vollmachen konnte.

