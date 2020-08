1:1! Union Katsdorf und USV St. Ulrich teilen sich die Punkte [Video]

Details Sonntag, 23. August 2020 12:19

In Runde zwei der Landesliga Ost empfing am Samstag die Union Katsdorf den USV St. Ulrich. Beide Mannschaften gingen mit unterschiedlichen Vorzeichen in dieses Spiel. Während Katsdorf nach einem 4:0 Auswärtssieg in Neuzeug vollends zufrieden mit dem Auftakt sein darf, musste sich St. Ulrich dem Ligaprimus aus Bad Leonfelden geschlagen geben und wartet damit noch auf den ersten Zähler. Diesen durfte die Pilz-Elf in Katsdorf einfahren, trennen sich die Teams mit 1:1.

Katsdorf mit gutem Start

Schiedsrichter der Partie war Marco Wolfsberger vor rund 200 Zusehern in der Lettner-Fiedler Arena in Katdsdorf. Die Heimischen waren es auch, die in der Anfangsphase den besseren Start in die Partie erwischten und schon früh auch erste Annäherungsversuche auf das USV-Tor unternahmen. Die Gäste aus St. Ulrich kamen zu Beginn lediglich über Entlastungsangriffe vor das gegnerische Tor. In Minute 17 ging dann Katsdorf auch verdient in Führung. Der umtriebige Brandstetter bereitete mustergültig vor, Fabian Pühringer konnte infolge trocken zum 1:0 für die Heim-Elf verwerten. Nur wenige Minuten später folgte schon das vermeintliche 2:0, Tautscher war zur Stelle und traf an Garstenauer vorbei, jedoch verwehrte Schiedsrichter Wolfsberger die Anerkennung und entschied auf Abseits. Mitte des ersten Spielabschnitts kam der USV immer besser ins Spiel und hatte zunächst bei einer Doppelchance durch Kugfarth und Nesimovic noch Pech, ehe man in der 35. Minute doch den mittlerweile nicht unverdienten Ausgleich bejubeln durfte. Max Dutzler zirkelte einen Freistoß herrlich an der Mauer vorbei zum 1:1.Katsdorf verlor infolge etwas den Faden, kam bis zur Pause nur noch einmal durch einen Kopfball von Tautscher zu einer Torchance. Auch die Ulricher hatten vor der Pause durch Dutzler eine weitere gute Chance auf die Führung, schließlich blieb es aber beim Pausenstand von 1:1.

Tor USV St. Ulrich 32

Verdiente Punkteteilung

Der zweite Durchgang war erst wenige Sekunden alt, als es erstmals Aufregung im Gäste-Strafraum gab. Tautscher ging im Zweikampf mit Mayr zu Boden, Schiedsrichter Wolfsberger ließ aber wohl zu Recht weiterspielen. Infolge sahen die rund 200 Zuseher bei strömenden Regen eine durchaus ausgeglichene Partie, in der St. Ulrich vielleicht etwas mehr Spielanteile hatte, beide Mannschaften aber immer wieder zu Chancen kamen. Der junge Schimböck für Katsdorf beziehungsweise Dutzler und Steinmaßl für St. Ulrich hatten jeweils die Führung am Fuß, hatten beim Abschluss schlussendlich jedoch Pech. Somit gab es auf beiden Seiten keine weiteren Tore mehr zu verzeichnen, Katsdorf und St. Ulrich trennen sich nach 94 Minuten mit 1:1.

Samir Gradascevic, Trainer Union Katsdorf:

„Wir sind gut ins Spiel gestartet, waren die ersten 20 Minuten am Drücker, ehe St. Ulrich besser ins Spiel kam und verdient den Ausgleich erzielen konnte. In der zweiten Spielhälfte war es dann lange ausgeglichen, hätten beide Teams noch ein Tor erzielen können. Schlussendlich geht das Remis sicher in Ordnung.“

Die Besten:

Union Katsdorf: Daniel Brandstetter (RM)

USV St. Ulrich: Max Dutzler (OM)

