Union Dietach zeigt mit eindrucksvollem Sieg auf

Details Sonntag, 13. September 2020 00:07

In Runde fünf der Landesliga Ost traf am Samstag die Union Dietach auf die Blau-Weiß Linz Amateure. Die Heimischen aus Dietach hinken den großen Erwartungen vor dem Saisonstart bislang hinterher, konnte die Ruttensteiner-Elf erst drei Punkte einfahren und musste bereits drei Niederlagen einstecken. Auch auf der Gegenseite ist das Punktekonto noch mager gefüllt, warten die Linzer weiter auf den ersten Saisonsieg. Diesen gab es auch in Dietach nicht zu holen, setzte es eine heftige 0:7 Niederlage.

Schon vor der Pause alles klar

Schiedsrichter der Partie war Roman Smolinski vor rund 120 Zusehern in der DietachArena. Schon von Beginn an schien das Spiel nur in eine Richtung gehen zu können, unterstrichen die Dietacher, auch ob des schwachen Saisonstarts, ihre Aufstiegsambitionen und starteten mit enormen Tempo in diese Begegnung. Folglich lag das Führungstor schon in der Anfangsphase in der Luft, welches schlussendlich auch nach 14 Minuten bereits erzielt werden konnte. Denis Berisha mit dem Abschluss, den der Linzer Lijesnic noch entscheidend ablenkte. Lediglich drei Minuten später gelang es den Hausherren sogleich auch schon die Führung zu erhöhen, war es diesmal wirklich Denis Berisha mit dem Treffer zum 2:0. Auch danach ließ Dietach nicht nach, kam durch ihr starkes Pressing immer wieder zu schnellen Ballrückeroberungen und erspielten sich Chance um Chance. Nach etwas mehr als einer halben Stunde war es dann Lukas Kragl mit dem 3:0, ehe abermals Kragl praktisch mit dem Pausenpfiff auch den letzten Pessimisten auf Dietacher-Seite beruhigen konnte und den Halbzeitstand von 4:0 erzielte.

Weitere Treffer in Durchgang zwei

Auch nach dem Seitenwechsel blieb es bei einer mehr als einseitigen Angelegenheit, fand sich Dietach auch im zweiten Spielabschnitt wieder schnell zurecht und setzte nahtlos an der ersten Halbzeit an. So dauerte es lediglich zwei Minuten bis die Ruttensteiner-Elf mit einem erneuten Doppelschlag die Treffer fünf und sechs folgen ließ. Zuerst netzte Christian Laskaj zum 5:0, nach einer schnellen Ballrückeroberung war es wenige Sekunden danach Ivan Dramac gar mit dem 6:0. Die Hausherren hatten auch danach noch einige weitere Chancen, wenngleich sicher ein, zwei Gänge herunter geschalten wurde. Die junge zweite Truppe von Blau-Weiß konnte über die gesamte Spielzeit kaum einen nennenswerten Angriff verzeichnen und musste kurz vor Schluss durch den überragenden Denis Berisha auch noch den siebten Gegentreffer hinnehmen, der dann gleichzeitig auch den Endstand von 7:0 für die Union Dietach bedeutete.

Harald Schreiberhuber, Sektionsleiter Union Dietach:

„Pauschallob an die Mannschaft. Das war heute eine unglaubliche Steigerung zu den vorrangegangenen Wochen, hätten wir heute gar noch mehr Tore erzielen können. Mit dieser Leistung und dem tollen Ergebnis sind wir natürlich mehr als glücklich, bin ich richtig stolz auf die Mannschaft.“

Die Besten:

Union Dietach: Mario Reiter (ZM), Denis Berisha (OM)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?