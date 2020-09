2:1! USV St. Ulrich auch gegen Viktoria Marchtrenk siegreich

Details Samstag, 12. September 2020 22:41

In Runde fünf der Landesliga Ost traf am Samstag der USV St. Ulrich auf die ASKÖ SV Maucky’s Verfliesung Viktoria Marchtrenk. Für beide Teams gab es zuletzt Siege, für Marchtrenk war es der Erste in dieser Saison, während der USV nach einer Niederlage zum Start bislang unbesiegt blieb und mit einem Sieg an die oberen Tabellenplätze anschließen könnte. Dies sollte der Pilz-Elf auch gelingen, setzt sich St. Ulrich knapp mit 2:1 durch.

Dominanter Auftritt der Hausherren

Schiedsrichter der Partie war Philipp Wenigwieser vor rund 200 Zusehern in der Teamsport Arena in St. Ulrich. Gleich zu Beginn präsentierten sich beide Teams mit ersten Annäherungen auf das gegnerische Tor, traf erst Gröbl die Latte für St. Ulrich, kurz darauf scheiterte Stangl knapp für Marchtrenk. Danach sollte sich das Geschehen etwas beruhigen und gelang es dem Gastgeber allmählich das Kommando zu übernehmen. Nachdem Kugfarth in Minute 15 gleich mehrmals zum Abschluss kam und Viktoria-Keeper Sabur zu einer Glanztat zwang, war der Schlussmann wenig später doch bezwungen, als Nico Steinmaßl Tempo aufnehmen konnte und aus kurzer Distanz das 1:0 für St. Ulrich besorgte. Auch danach hatte der Gastgeber mehr Offensivaktionen, waren bis zur Pause Steinmaßl, Kugfarth und Mayr gleich mehrmals kurz davor, die Führung zu erhöhen. Den Gästen aus Marchtrenk gelang wenig, dennoch hätte die Brenner-Elf kurz vor dem Seitenwechsel unverhofft doch noch zum Ausgleich kommen können, USV-Verteidiger Mayr kratzte allerdings einen Schuss von Stangl noch von der Linie. So ging es nach 45 Minuten schließlich mit 1:0 für den USV in die Pause.

Spannende Schlussphase

Auch im zweiten Durchgang hatte St. Ulrich gleich zu Beginn eine Top-Chance auf das mögliche 2:0, Nesimovic scheiterte nach Zuspiel von Dutzler aber aus kurzer Distanz. Infolge wurde die Partie etwas umkämpfter, fand nun auch Marchtrenk besser ins Spiel und konnte sich nach etwas mehr als einer Stunde immer wieder auch gute Möglichkeiten herausarbeiten. Genau in dieser Phase sollte dem USV aber doch das 2:0 gelingen, war es der eingewechselte Sebastian Wimmer mit einem Schuss knapp außerhalb des Strafraums erhöhen konnte. In den Schlussminuten warf Viktoria Marchtrenk noch einmal alles nach vorne, kam so auch in Minute 85 zum Anschlusstreffer durch den eingewechselten Antonio Tikvic, ehe die Gäste in der 93. Minute noch durch Stangl beinahe den Ausgleich erzielen konnten, eben jener aber aus kürzester Distanz über das Tor schoss. Am Ende blieb es damit beim knappen, aber verdienten 2:1-Heimsieg für St. Ulrich.

Josef Schmidbauer, Sportlicher Leiter USV St. Ulrich:

„Die erste Halbzeit war richtig stark von uns, hätten wir allerdings vielleicht ein, zwei Tore mehr machen müssen. Nach der Pause sind wir dann etwas in Bedrängnis geraten, machen aber in dieser Phase das 2:0.In der Schlussphase wurde es dann nochmal spannend, alles in allem ist der Sieg aber sicher verdient.“

Die Besten:

USV St. Ulrich: Nico Steinmaßl (OM), Konstantin Gradl (LV)

