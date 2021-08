Dietach dank Berisha voll im Geschäft - Trainer lobt "überragendes Auftreten"

Details Sonntag, 22. August 2021 12:15

Drei Tore und einen Assist: Denis Berisha leistete viel für drei Punkte von Union Dietach beim 4:1-Auswärtserfolg gegen SV HAKA Traun. 120 Zuseher verfolgten ein intensives Spiel am Sportplatz Traun. Laut Dietach-Trainer Daniel Ruttensteiner waren vor allem die Standard-Situationen ein "Dosenöffner".

Der Tabellenletzte aus Traun geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Denis Berisha das schnelle 1:0 für die Union PROCON Wohnbau Dietach erzielte. Die Union Dietach musste den Treffer von Anu Khonsoongnoen zum 1:1 hinnehmen (29.). Der Freistoßtreffer zum 2:1 sicherte dem Tabellenprimus nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Berisha in diesem Spiel (34.). Zum Thema Standard-Situationen meinte Trainer Daniel Ruttensteiner nach dem Spiel: "Die waren unser Dosenöffner und Qualitätsfaktor. Wir haben Standards bewusst oft trainiert, da sie im modernen Fußball wichtig sind. Da haben wir uns gegenüber der vorigen Saison verbessert. Kompliment an meine Mannschaft."



Zur Pause behielt der Gast schließlich die Nase knapp vorn und ging mit einer 2:1-Führung in die Kabinen.





"Arbeiten jeden Tag daran Meister zu werden"



Das 3:1 für Dietach stellte abermals Berisha sicher: In der 50. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie und auch später war er als Assistgeber für den Treffer von Yusuf Efendioglu zum 4:1 in der 69. Spielminute verantwortlich. Für seine drei Tore und Assist bekam er danach von Trainer Ruttensteiner ein Sonderlob: "Denis lieferte ein überragendes Auftreten, auch im Training haut er sich immer voll rein. In diesem Spiel war er aufgrund seines vorbildlichen Verhaltens zum ersten Mal Kapitän, er ist sich keinen Meter zu schade und schont weder sich noch Gegenspieler."



Mit dem Schlusspfiff durch Referee Sebastian Aichner siegte die Union PROCON Wohnbau Dietach eindrucksvoll gegen den SV Traun. Nach Spielende zog Trainer Ruttensteiner ein positives Fazit: "Wir haben es heute perfekt umgesetzt, haben diese Kompaktheit mit und gegen den Ball trainiert." Bescheiden bleibt er trotzdem: "Wir haben noch nichts erreicht, sind noch nicht bei 100%. Wir arbeiten jeden Tag daran Meister zu werden und wissen, dass für den Meistertitel viel Arbeit dahinter steckt."

Die Union Dietach ist aktueller Tabellenführer, während HAKA Traun am anderen Tabellenende liegt.

Landesliga Ost: SV HAKA Traun – Union PROCON Wohnbau Dietach, 1:4 (1:2)

9 Denis Berisha 0:1

29 Anu Khonsoongnoen 1:1

34 Denis Berisha 1:2

50 Denis Berisha 1:3

69 Yusuf Efendioglu 1:4

