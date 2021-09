5:1 - Viktoria Marchtrenk fertigt Schwertberg ab!

Details Samstag, 25. September 2021 18:34

Die ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk konnte am Freitag Abend wieder brillieren - man fertigte vor heimischer Kulisse die ASKÖ Steinbach Schwertberg mit 5:1 ab. Nach einer knappen Niederlage in der Vorwoche gegen die SU Bad Leonfelden (Endstand 4:3) fand die Begic-Elf wieder in die Spur und sorgte bereits früh für klare Verhältnisse. Die Hausherren führten bereits nach 35 Minuten mit 4:0.

Traumstart für Marchtrenk

Die erste Topchance ließ nicht lange auf sich warten, bereits drei Minuten nach Anpfiff hatte Rafael Karlovits die Führung auf dem Fuß, er scheiterte letztlich aus spitzem Winkel. Marchtrenk zeigte sich von der ersten Spielminute an dominant, die zweite große Torchance konnten die Gastgeber bereits im Tor unterbringen. Karlovits tankt sich auf der rechten Seite durch, bringt einen Stanglpass zur Mitte und findet Marko Miljak, der schiebt aus kurzer Distanz zur Führung ein (13.). Stefan Marcinkovic sorgte in der 21. Spielminute für das 2:0, als er von der Strafraumgrenze abzog und das Spielgerät via Innenstange in die Maschen beförderte. Elf Minuten später ging das Marchtrenker Torfestival weiter: nach einem zu lockeren Rückpass kommt es zum Pressball zwischen Schwertberg-Schlussmann Rimser und Miljak, der Querschläger fällt Albin Ramadani vierzig Meter vor dem Tor vor die Füße, dieser fasst sich ein Herz und zieht mit dem ersten Kontakt ab aufs leere Tor - 3:0, Prädikat Traumtor. Für das 4:0 und den Schlusspunkt der ersten Hälfte sorgte Rafael Karlovits. Der Offensivmann wird von einem Mitspieler in Szene gesetzt, die Abwehr der Gäste verschätzt sich und Karlovits hämmert das Leder aus spitzem Winkel ins Gehäuse (35.).

Anschlusstreffer von Hoislbauer nichts mehr als Ergebniskosmetik

Kurz nach Wiederanpfiff die nächste dicke Torchance für Marchtrenk. Rimser entschärft einen Abschluss von Miljak, der Ball springt zu Rafael Karlovits, der trifft zum Pech der Gastgeber nur das Aussennetz. „Wir haben dann zum verwalten angefangen, Schwertberg kam nicht so richtig ins Spiel.", erzählt Ervin Begic über den Start des zweiten Durchgangs. Sich zurückzuziehen und sich auf der komfortablen Führung auszuruhen war die falsche Entscheidung - Michael Hoislbauer kommt nach einem fatalen Fehler der Marchtrenker Hintermannschaft an den Ball, läuft auf Torhüter Hartig zu und bleibt Sieger im 1-gegen-1, 4:1 Anschlusstreffer (56.)! Fortan übernahmen die Hausherren wieder das Spiel, der Gegentreffer agierte als Weckruf für die Begic-Elf. Für den 5:1-Endstand zeichnete erneut Marko Miljak verantwortlich - Rimser kann einen Weitschuss von Jonathan Winetzhammer an den Querbalken lenken, ist aber beim Nachschuss von Miljak machtlos (78.).

Dank einer überragenden ersten Hälfte fuhr die ASKÖ SV Mauky's Verfliesung Viktoria Marchtrenk einen vollen Erfolg ein und belegt vor Abschluss der Samstagsspiele mit 11 Punkten vorerst den fünften Tabellenplatz.

Stimme zum Spiel

Ervin Begic (Trainer ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk):

„Das war gestern wirklich eine Top-Leistung, die erste Halbzeit war mit der beste Fußball, den wir diese Saison gespielt haben. Wir haben uns 5-6 Topchancen erarbeitet und auch ziemlich effektiv genutzt. In der zweiten Halbzeit haben wir dann einen Gang zurück geschaltet, haben aber dann den Sieg ungefährdet eingefahren. Ich glaube, wir haben das Spiel trotzdem hochverdient gewonnen. Ich kann nur stolz sein auf die Leistung der Mannschaft."

Die Besten:

ASKÖ SV Marchtrenk: Pauschallob, Marko Miljak (ST)

ASKÖ Steinbach Schwertberg: Niklas Rimser (TW)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!