Underdog DSG Union Naarn siegt gegen Bad Leonfelden!

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 19:16

Die SU Bad Leonfelden galt im gestrigen Spiel gegen die DSG Union Naarn als klarer Favorit. Entgegen der Erwartungen wussten die Gäste aus dem Machland zu überraschen - die Panholzer-Elf feierte am Ende einen knappen 2:1-Erfolg und fuhr den zweiten Saisonsieg ein. Den Naarnern gelang es, zu wichtigen Zeitpunkten zu treffen. Nach dem Führungstreffer von Benjamin Freudenthaler (31.) glich Michael Höbarth (43.) aus, ehe Julian Kollingbaum eine Minute nach Wiederanpfiff die Führung besorgte.

Freudenthaler zur Führung - Höbarth vom Punkt zum Ausgleich

„Der Trainer hat sich was einfallen lassen, wir haben auch mit einer anderen Taktik gespielt.", erzählt Naarn-Sektionsleiter Markus Lugmayr Lettner im Gespräch mit Ligaportal.at. Während die taktische Umstellung den Gästen sichtlich gut tat, geriet man doch in Rückstand. Benjamin Freudenthaler entschlich bei einem Eckball seinem Bewacher, stoppte sich die Kugel mit dem Oberschenkel und schob eiskalt zum 1:0 ein (31.). Ehe die Kontrahenten den Gang in die Kabinen antraten, wurde Leon Ilic im Strafraum zu Fall gebracht - Strafstoß! Florian Froschauer warf sich zwar in die richtige Ecke, konnte jedoch den scharf getretenen Elfmeter von Michael Höbarth nicht halten, Ausgleich. Das Pausenresultat hieß somit 1:1, die SU Bad Leonfelden tat sich gegen den Tabellenvorletzten etwas schwer und konnte aus der spielerischen Überlegenheit nicht Kapital schlagen.

Traumstart für Naarn

Nur eine Minute nach dem Seitenwechsel gelang es den Gästen die Führung zu erzielen. Michael Höbarth wird von einem Mitspieler auf die Reise geschickt, spielt das Leder zur Mitte und findet Julian Kollingbaum, der lässt noch einen Gegenspieler aussteigen und schiebt den Ball gekonnt an Froschauer vorbei ins Netz, klasse Aktion. Die beste Gelegenheit auszugleichen erfolgte in der 88. Spielminute: David Radouch zirkelt einen Freistoß ins Tormanneck, ein Naarner Verteidiger wirft sich in den Schuss, der Ball fällt Mario Kunst vor die Füße, doch auch er scheitert an Gäste-Schlussmann Eder. Den Hausherren gelang es auch, trotz vier-minütiger Nachspielzeit nicht, den Ball im Gehäuse der Gäste unterzubringen. Es blieb beim 1:2-Endstand aus Sicht der SU Bad Leonfelden. Durch die Niederlage der Gastgeber bleibt es spannend im Rennen um die Meisterschaft. Die SU Bad Leonfelden rangiert nach Beendigung des achten Spieltags auf Platz fünf, während die DSG Union Naarn immernoch auf dem vorletzten Tabellenrang festsitzt.

Stimme zum Spiel

Markus Lugmayr Lettner (Sektionsleiter DSG Union Naarn):

„Auch wenn es zum Schluss dann knapp war, haben wir meines Erachtens nach verdient gewonnen. Wir haben beherzt Fußball gespielt und wollten an dem Tag vielleicht ein bisschen mehr als Bad Leonfelden. Wir hatten vielleicht diesmal auch ein bisschen Glück, im Gegensatz zu den letzten paar Wochen, aber das braucht man halt im Fußball. Schlussendlich denke ich, dass wir nicht unverdient gewonnen haben gestern."

Die Besten:

SU Bad Leonfelden: Benjamin Freudenthaler (ST)

DSG Union Naarn: Pauschallob

