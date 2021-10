Katsdorf verspielt Führung und teilt sich die Punkte im Kellerduell

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 12:27

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zur Begegnung zwischen der Union Katsdorf und den FC Blau-Weiß Linz Amateuren. Beide Mannschaften mischen derzeit im Abstiegskampf mit, die Hausherren aus Katsdorf markieren das Schlusslicht der Landesliga Ost, während die Linzer den 12. Tabellenrang einnehmen. Demnach erwartete die 190 in der LETTNER-FIEDLER Arena angereisten Zuschauer ein wahres Kellerduell - welches schlussendlich mit einem 2:2-Remis beendet wurde.

Katsdorf startet mit Doppelschlag

Den ersten Tagestreffer markierte das Schlusslicht in der 27. Spielminute. Nach einem schnell ausgeführten Einwurf von Daniel Brandstetter ist Dusan Zuza auf und davon, checkt noch seinen letzten Gegenspieler im Laufduell regelkonform weg und jagt das Leder ins lange Eck - 1:0 für die Gastgeber. Nur zwei Minuten später gelang es den Katsdorfern den Doppelschlag perfekt zu machen. Erneut glänzt Brandstetter als Assistgeber: Zuza auf Brandstetter, der sieht, dass Pühringer in die Schnittstelle startet und spielt den Ball durch, letzterer bleibt eiskalt vorm Tor und schiebt die Kugel an Tokic vorbei ins Gehäuse. Die komfortable Führung konnte die Jaksch-Elf jedoch nicht lange halten. Fünf Minuten nach dem Pühringer-Treffer setzt sich Amar Beslagic nach einem Gestochere im Strafraum durch und drückt die Kugel via Innenstange über die Linie - 2:1. Mit diesem Stand traten die Kontrahenten den Kabinengang an.

Blau-Weiß gleicht aus - Katsdorf vergibt Riesenchance in der Schlussphase

„Wir haben uns vorgenommen vermehrt kurz rauszuspielen und uns breit aufzustellen.", gibt Katsdorf-Trainer Mario Jaksch einen Einblick in die taktischen Anweisungen. Diese Vorgabe endete eine knappe viertel Stunde nach Wiederanpfiff in einem fatalen Fehler. Ein Fehler im Spielaufbau wird von den Gästen eiskalt genutzt, Anes Avdic drückt das Spielgerät schlussendlich in der 61. Spielminute über die Linie zum Ausgleich. Fortan konzentrierte sich die Jaksch-Elf vermehrt auf die Defensive, während die Landeshauptstädter die Kontrolle über das Spielgeschehen übernahmen. Trotzdem waren es die Heimischen, die die beste Chance auf den Führungstreffer verzeichneten. Fabian Pühringer stibitzte in der 87. Spielminute einem Gegenspieler den Ball und spielt einen Stanglpass zur Mitte. Zum Pech der Gastgeber stimmen sich zwei Katsdorfer nicht ab, stehen sich gegenseitig im Weg und können das Leder nicht im Gehäuse unterbringen. Es blieb beim 2:2 - aufgrund der Umstände für das Schlusslicht eine durchaus ärgerliche Punkteteilung.

Stimme zum Spiel

Mario Jaksch (Trainer Union Katsdorf):

„Ich habe mich diese Woche mit den Führungsspielern zusammengesetzt und wir haben uns einiges für das Spiel vorgenommen. Wir haben das Besprochene auch relativ gut umgesetzt und nicht viel zugelassen. Wir waren effektiv, haben unsere Chancen in der ersten Halbzeit genutzt. Blau-Weiß hatte zwar mehr Ballbesitz, weil sie vielleicht mit ihrer jungen, guten Truppe eine Spur giftiger waren.“

Die Besten:

Union Katsdorf: David Schatz (LV), Daniel Brandstetter (ST)

FC Blau-Weiß Linz Amateure: Matej Socovka (ZOM)

Landesliga Ost: Union Katsdorf – FC Blau-Weiß Linz Amateure, 2:2 (2:1)

27 Dusan Zuza 1:0

29 Fabian Pühringer 2:0

34 Amar Beslagic 2:1

61 Anes Avdic 2:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!