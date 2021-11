Entfesselter USV St. Ulrich beendet Sieglos-Serie im Derby!

Details Montag, 01. November 2021 17:06

Derbytime in der Teamsport Steyr Arena in St. Ulrich! Der formstarke ATSV Vorwärts Neuzeug war am gestrigen Sonntag zu Gast am Damberg beim USV St. Ulrich. Vor etwa 333 Zuschauern setzte sich die Pilz-Elf gegen Neuzeug mit 2:0 durch und feierte nach einer fünf-Spiele anhaltenden Durststrecke einen verdienten Dreier.

Steinmassl-Treffer versetzt St. Ulrich in Extase

Top-motiviert ging der USV St. Ulrich ins Derby, man merkte, dass die Mannschaft von Mario Pilz weitesgehend nichts mit den hinteren Rängen zu tun haben will und mit der kleinen Ergebniskriese aus den letzten Wochen abschließen möchte. So startete man mutig ins Heimspiel gegen die Gäste aus Neuzeug und kam auch in der Anfangsphase immer wieder zu einigermaßen gefährlichen Vorstößen. Die beste Gelegenheit kam aus einer Standardsituation. Knapp 20 Minuten waren gespielt, so musste Bernhard Zauner nach Eckstoß von Maximilian Dutzler einen Mayr-Kopfball in letzter Not von der Linie kratzen. Die Erlösung hatte schließlich Nico Steinmassl in der 33. Minute parat. Nach klugem Zuspiel von Dutzler fasst sich Steinmassl von der Strafraumgrenze ein Herz und knallt das Spielgerät via Innenstange in die Maschen, die Teamsport Steyr Arena bebt. Ein wichtiger Treffer, nicht nur für den USV, sondern auch für den zuletzt etwas formlosen Nico Steinmassl.

Youngstar Gmainer erzielt ersten KM-Treffer

Auch in Durchgang zwei blieb die Partie sehr intensiv, beide Mannschaften versuchten mit Pressing und schnellem Umschaltspiel die letzte Linie des Gegners zu überwinden und zu Torchancen zu kommen. Spielerisch taten sich beide Seiten schwer, auf beiden Seiten schlich sich immer wieder die Nervosität rein und so kam es oft zu haarsträubenden Ballverlusten im Spielaufbau. Dies, bis schließlich ein Akteur den Bann brach und den heimischen Fanblock wieder in Extase versetzte. Der zur Pause für den Torschützen eingewechselte Youngstar Elias Gmainer wird auf die Reise geschickt und ist, verfolgt von der gesamten Neuzeuger Hintermannschaft, nicht zu stoppen. Vor Keeper Offenthaler beweist Gmainer noch seine Kaltschnäutzigkeit, sorgt mit einem gefühlvollen Lupfer für die Vorentscheidung (65.) und erzielt seinen ersten Kampfmannschaftstreffer. In der Schlussphase des Spiels drückte die Wegerer-Elf zwar auf den Anschlusstreffer, blieb jedoch gegen beherzt kämpfende Gastgeber im letzten Drittel erfolgslos.

Stimme zum Spiel

Mario Pilz (Trainer USV St. Ulrich):

„Unser Ziel für die letzten zwei Spiele war gleich im ersten Spiel einen Dreier einzusacken und dann mit einem guten Gefühl nach Katsdorf zu fahren und nachzulegen. Wir wollten vermeiden, im Falle eines vorzeitigen Saisonabbruchs unglücklich auf einem Abstiegsplatz landen und das haben wir auch geschafft. Für mich war von Anfang an klar, dass wir die Partie gewinnen werden so wie wir aufgetreten sind. Kompliment an alle die dabei waren, auch an die Wechselspieler. Wir sind in den letzten Wochen immer sehr sehr bitter bestraft worden, uns hat da einfach das Glück gefehlt. In Summe ein sehr gelungener Nachmittag inklusive einer netten dritten Halbzeit."

Die Besten:

USV St. Ulrich: Pauschallob

Landesliga Ost: USV St. Ulrich – ATSV Neuzeug, 2:0 (1:0)

33 Nico Steinmassl 1:0

65 Elias Gmainer 2:0

