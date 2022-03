Katsdorf gibt Sieg in letzter Minute aus der Hand

Details Sonntag, 27. März 2022 17:15

Nach einem turbulenten Rückrundenauftakt und dem ersten, kleinen aber wichtigen Lebenszeichen im Abstiegskampf war die Union Katsdorf am gestrigen Samstag zu Gast beim UFC Rohrbach-Berg. Erneut ging man als völlig klarer Underdog in die Partie und erneut gelang es dem Schlusslicht zu punkten. Lange bastelte man an einer kleinen Sensation, musste aber kurz vor Schluss den bitteren Ausgleich entgegennehmen. Das Spiel endete letztlich mit 1:1.

Rohrbach wird den Erwartungen nicht gerecht

Nach einer vielversprechenden Vorbereitung startete der UFC Rohrbach-Berg aufgrund einer Corona-bedingten Spielabsage eine Woche später in die Rückrunde. Die Katsdorfer, leicht euphorisch nach einem kampfbetonten Last-Minute-Remis starteten erneut defensiv-veranlagt gegen die klar-favorisierten Hausherren und machten es der Eisschiel-Elf von Beginn an schwer. Das Resultat aus einer nervös wirkenden Heimelf und einer beherzt verteidigenden Gastmannschaft war eine zerfahrene Partie, die wenig Höhepunkte verzeichnete. Die wenigen Chancen auf Seiten der Heimischen konnten auch nicht genutzt werden, somit traten die Kontrahenten den Kabinengang ohne Torerfolg an.

Schaubmaier rettet Punkt in letzter Not

Nach dem Seitenwechsel änderte sich auf Seiten der Katsdorfer nicht viel, nach wie vor glänzte man mit Souveränität in der Defensive und lauerte auf Konter. Die Rohrbacher hingegen wirkten ein wenig engagierter und versuchten die Hintermannschaft des Gegners zu knacken. Entgegen des Spielverlaufs war es aber dennoch die Elf von Samir Hasanovic, die letztlich in der 60. Spielminute in Führung ging. Einer der Konter fand in Daniel Brandstetter einen würdigen Vollstrecker, der die mitgereisten Fans mit seinem Tor vom ersten Dreier der Rückrunde träumen ließ und in Extase versetzte. Der Traum vom ersten Sieg der Rückrunde wurde jedoch kurz vor Schluss zunichte gemacht, als Benedikt Schaubmaier von Klaus Luger in Szene gesetzt wurde und den langersehnten und verdienten Ausgleich erzielte (88.).

Am nächsten Samstag reist der UFC Rohrbach-Berg zu den FC Blau-Weiß Linz Amateure, zeitgleich empfängt die Union Katsdorf die ASKÖ SV Mauky’s Verfliesung Viktoria Marchtrenk.

Stimme zum Spiel

Christian Eisschiel (Trainer UFC Rohrbach-Berg):

„Es war erwartet schwierig, wie immer gegen Katsdorf, weil sie sich sehr tief reinstellen und es dem Gegner immer schwer machen. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann gut gemacht und uns den Punkt verdient. Es wäre zwar mehr möglich gewesen, wir können aber mit dem Punkt leben."

Die Besten:

UFC Rohrbach-Berg: Günther Lang (ZM), Manuel Hofer (LV)

Landesliga Ost: UFC PIENO Rohrbach-Berg – Union Katsdorf, 1:1 (0:0)

88 Benedikt Schaubmaier 1:1

60 Daniel Brandstetter 0:1