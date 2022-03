SK St. Magdalena vs. DSG Union Naarn: torreiches Kellerduell endet mit Remis!

Details Sonntag, 27. März 2022 16:31

Nach einer durchwachsenen Hinrunde zählt für den SK St. Magdalena jeder Punkt. Ein besonders wichtiges Duell fand am gestrigen Samstagnachmittag statt, als man die einen Platz höher auf Rang 12 klassierte DSG Union Naarn im heimischen Sonnleitner Stadion empfing. Eine Kampf auf Augenhöhe wurde erwartet - und diesen bekamen die Zuschauer auch in Form eines packenden 3:3-Unentschieden geboten.

Ausgeglichene erste Hälfte

Die Hausherren fanden direkt in die Partie, es dauerte auch nicht lange bis die 200 anwesenden Zuschauer den ersten Treffer bejubeln durften. SKM-Torjäger Florian Wagner war es, der das Spielgerät herrlich ins linke obere Eck schlenzte und das 1:0 in der neunten Minute markierte. Naarn wirkte nach dem frühen Rückschlag etwas aufgeweckter und wurde ebenso aktiver im Offensivspiel. Das Engagement machte sich auch in Durchgang eins noch bezahlt, Michael Höbarth zirkelte einen Freistoß über die Mauer hinweg an SKM-Schlussmann Markus Asböck vorbei ins Gehäuse (32.). Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte gelang beiden Teams kein weiterer Torerfolg, sowohl die etwas schockiert-wirkenden Gastgeber, als auch die Gäste aus dem Machland verzeichneten keine weiteren Torchancen.

Torfestival endet in Remis

Die Gäste erwischten einen perfekten Start in den zweiten Durchgang, der eingewechselte Michael Dietl stand nach einer Hereingabe von der rechten Seite goldrichtig und brachte sein Team erstmals in Führung (51.). Diese hielt jedoch auch nicht lange, nach einer Standardsituation lenkt Mathias Krennmayr in Zusammenarbeit mit Naarn-Spieler Andrei-Catalin Lucan das Spielgerät ins Tor - 2:2 (57.). Das Hin und Her hatte auch in den nächsten Minuten kein Ende, nur zwei Minuten später sorgte Julian Kollingbaum nach einem Stanglpass für die erneute Naarner Führung. Infolgedessen drückten die Hausherren mit frischem Wind von der Bank auf den Ausgleich, dies auch mit Erfolg. Marko Culjak war es in Minute 79, der nach einer Wagner-Ecke höher als alle anderen stieg, die Kugel ins Tor nickte und den Schlusspunkt der Partie setzte.

Während der SKM am kommenden Samstag die ASKÖ Steinbach Schwertberg empfängt, bekommt es die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn am selben Tag mit dem SV HAKA Traun zu tun.

Stimme zum Spiel

Mario Jaksch (Trainer SK St. Magdalena):

„Wir haben uns am Ende schon gefreut über das 3:3, es hat sich aber angefühlt wie eine Niederlage. Wir müssen dennoch froh sein, dass wir nicht verloren haben, weil wir sonst fünf Punkte hinter Naarn wären. Wir hatten nicht so viele Chancen, waren nicht bissig genug, das fruchtet noch nicht so wirklich. Wir haben noch ein wenig Arbeit vor uns. Im Endeffekt geht das Unentschieden aber in Ordnung denke ich."

Die Besten:

SK St. Magdalena: Maximilian Stürzer (ZM), Markus Boyer (LM)

DSG Union Naarn: Michael Höbarth (ZM), Julian Kollingbaum (RF)

Landesliga Ost: SK St. Magdalena – DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn, 3:3 (1:1)

79 Marko Culjak 3:3

59 Julian Kollingbaum 2:3

57 Eigentor durch Andrei-Catalin Lucan 2:2

51 Michael Dietl 1:2

32 Michael Höbarth 1:1

9 Florian Wagner 1:0