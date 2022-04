Union Dietach überrollt Neuzeug im Derby

Details Sonntag, 03. April 2022 15:23

Derbytime in der Landesliga Ost! Der ATSV Neuzeug empfing am gestrigen Samstagnachmittag den Tabellenführer aus Dietach. Die Rollen waren im Vorfeld klar verteilt und die klar favorisierte Ruttensteiner-Elf wurde ihrer auch gerecht. Im Vergleich zum Hinspiel änderte sich nur der Schauplatz des Spektakels - die Gäste siegten durch Tore von Philipp Ablinger, Yusuf Efendioglu, Imran Sadriu und Ivan Dramac erneut ganz klar mit 4:0.

Neuzugang bringt Dietach auf die Siegerstraße

Die Gäste nahmen von Beginn an das Zepter in die Hand und verbuchten neben deutlich höherer Spielanteile auch die ein oder andere hochkarätige Chance. Die Schützlinge von Christian Tabernig spielten hingegen eher den passiven Part in dieser Partie und kamen nur vereinzelt, aber doch, vor den Kasten von Dietach-Keeper Andreas Thallinger. In Minute 36 belohnte sich die Union Dietach dann auch: Imran Sadriu bediente Winter-Neuzugang Philipp Ablinger, der drang auf halb-rechter Position in den Strafraum vor und blieb eiskalt im Abschluss, 1:0 für den Tabellenführer (36.). In weiterer Folge gelang weder den Neuzeugern eine Antwort auf den Rückschlag, noch dem Favoriten aus Dietach eine vermeintliche Vorentscheidung. Mit einer hauchdünnen Führung auf Seiten der Gäste ging es in die Kabinen.

Dietacher Offensivabteilung nimmt Fahrt auf

Als so mancher mit den Gedanken noch in der Kabine war, geschah folgendes: Denis Berisha setzt sich bei einem Mittelfeldgestochere durch und setzt Yusuf Efendioglu in Szene, der lässt sich nicht zwei Mal bitten und überhebt Neuzeug-Keeper Offenthaler eiskalt (46.). Die Witterung und die Platzverhältnisse machten es den Kontrahenten infolgedessen schwer und so mussten sich die 200 angereisten Zuschauer bis zur 79. Spielminute auf den nächsten Treffer gedulden. Fast identische Situation wie beim 2:0 - wieder glänzte Berisha als Vorbereiter, nur ist es diesmal Imran Sadriu, der mit einem platzierten Flachschuss seine Torekonto erhöht. Den Schlusspunkt der Partie setzte der eingewechselte Ivan Dramac, der in Minute 93 nach einer Hereingabe zur Stelle war und ins leere Tor einschob.

Als Nächstes steht für Neuzeug eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (16:30 Uhr) geht es gegen die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn. Dietach empfängt parallel die Union Katsdorf.

Stimme zum Spiel

Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Das war ein gutes Derby mit vielen Emotionen und Leidenschaft auf beiden Seiten. Ich bin mit meinem Team zufrieden. Man sieht, dass wir eine richtig starke Mannschaft haben und echt schwer zu schlagen sind wenn alle Spieler fit und an Board sind."

Union Dietach: Adis Dudakovic (RV), Philipp Ablinger (LM)

Landesliga Ost: ATSV Neuzeug – Union PROCON Wohnbau Dietach, 0:4 (0:1)

93 Ivan Dramac 0:4

79 Imran Sadriu 0:3

46 Yusuf Efendioglu 0:2

36 Philipp Ablinger 0:1