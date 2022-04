Naarn sendet gewaltiges Lebenszeichen und entführt drei Punkte aus Traun!

Details Sonntag, 03. April 2022 16:03

Eine absolute Überraschung gelang der DSG Union Naarn am gestrigen Samstagnachmittag. Man gastierte beim SV Traun, einer auf dem Papier deutlich stärkeren Truppe, die noch in der Vorwoche massiv-ersatzgeschwächt dem Tabellenführer aus Dietach das Leben schwer machte. Der Elf von Michael Aichinger gelang am Ende eine kleine Überraschung: man siegte mit 3:2 und nahm drei Punkte mit nach Hause ins Machland.

Munterer Schlagabtausch von Beginn an

Es dauerte nicht lange, bis die an diesem winterlichen Apriltag anwesenden Zuschauer den ersten Treffer bejubeln durften. Michael Dietl war nach einem Stanglpass zur Stelle und brachte den Underdog in Minute fünf in Führung. Die Führung hielt nicht besonders lange, nur zwei Minuten später schraubt sich Traun-Kapitän Pero Rakusic nach einem Eckball hoch und nickt zum Ausgleich ein. Ähnlich überraschend wie der erste Treffer, kam auch der zweite. Julian Kollingbaum wird in Minute 19 im Strafraum gelegt - Schiedsrichter Dieter Muckenhammer fackelte nicht lange und zeigte auf den Punkt. Beim fälligen Elfmeter ist Traun-Schlussmann Demsa zwar noch dran, kann den scharf getretenen Strafstoß von Michael Höbarth jedoch nicht entscheidend von der Linie kratzen - der Underdog war wieder in Front (20.)! Fünf Minuten später, bereits die nächste Hiobsbotschaft für die Trauner: Kevin Schrettlinger köpfte eine eigentlich zu lang geratene Ecke von Christian Rausch ein und erhöhte auf 3:1 aus Sicht der Gäste.

Naarn erkämpft sich drei Punkte gegen drückende Hausherren

Die Gastgeber kamen etwas munterer aus der Kabine und versuchten das Heft in die Hand zu nehmen. Zunehmend tiefer-stehende Gäste aus Naarn machten es der Erbschwendtner-Elf jedoch nicht leicht und kamen selbst knapp zehn Minuten nach dem Seitenwechsel zur ersten Top-Chance, diese vergab Julian Kollingbaum jedoch kläglich (56.). In Minute 61 machten es die Trauner dann besser, der eingewechselte Niklas Nuspl ließ sein Team nochmal hoffen und verkürzte auf 2:3. „In weiterer Folge muss man sagen, dass wir schon damit gekämpft haben, das Ergebnis irgendwie über die Zeit zu retten.", schilderte Naarn-Sektionsleiter Markus Lugmayr-Lettner über die in der Schlussphase folgende Drangphase der Hausherren. Der Kampf machte sich letztendlich bezahlt für die DSG Union Naarn, die am Ende drei Punkte mit nach Hause nahm.

Am nächsten Samstag reist der SV HAKA Traun zum SK St. Magdalena, zeitgleich empfängt die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn den ATSV Neuzeug.

Stimme zum Spiel

Markus Lugmayr-Lettner (Sektionsleiter DSG Union Naarn):

„Der Kampf, Wille und Ehrgeiz hat sich belohnt gemacht. Wir haben natürlich auch ein bisschen Glück gebraucht, am Ende nicht den Ausgleich zu kassieren. Summa Summarum haben wir aufgrund der ersten Halbzeit sicher nicht unverdient gewonnen."

Die Besten:

DSG Union Naarn: Michael Dietl (ST), Michael Höbarth (ZM)

Landesliga Ost: SV HAKA Traun – DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn, 2:3 (1:3)

61 Niklas Nuspl 2:3

25 Kevin Schrettlinger 1:3

20 Michael Höbarth 1:2

7 Pero Rakusic 1:1

5 Michael Dietl 0:1