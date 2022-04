Youngstar Atanasov schießt Blau-Weiß Amateure zum Sieg!

Details Sonntag, 03. April 2022 14:48

Bei winterlichen Bedingungen empfingen die Blau-Weiß Linz Amateure am gestrigen Samstagnachmittag den UFC Rohrbach-Berg. Auch wenn die Gäste auf dem Papier im Vorfeld die vermeintlich besseren Karten zu haben schienen, zeigten die blutjungen Landeshauptstädter in der Vergangenheit - und vor allem in der laufenden Rückrunde - dass sie nicht zu unterschätzen sind. Am Ende setzten sich die Hausherren auch durch und gewannen in einer ausgeglichenen Partie knapp mit 1:0.

Torloser erster Durchgang

Die Schützlinge von Blau-Weiß Coach Ernö Doma starteten wie immer ambitioniert in die Partie. Zu Beginn hatte man auch klar das Zepter in der Hand, konnte die Überlegenheit jedoch nicht mit einem Torerfolg krönen. Auf der anderen Seite sahen die knapp 100 angereisten Zuschauer einen zweikampfstarken Kontrahenten aus Rohrbach, der es den technisch-starken Akteuren auf Seiten der Linzer immer wieder schwer machte und vereinzelt über Nadelstiche gefährlich wurde. Doch auch die Versuche der Eisschiel-Elf verliefen zumeist im Sand und so traten die Teams torlos den Gang in die Kabinen an.

Youngstar erzielt ersten KM-Treffer und wird zum Goldtorschützen

Rohrbach Coach Christian Eisschiel hatte wohl in der Pause die richtigen Worte gefunden - seine Mannschaft kam putzmunter aus der Kabine und verzeichnete eine Chance nach der anderen. In Minute 53 hatte Benedikt Schaubmaier dann die Führung nach einem sauber-gefahrenen Konter auf dem Fuß, zögerte jedoch zu lange und musste zusehen, wie ein herbeirauschender Blau-Weiß Verteidiger sich in letzter Not in seinen Schuss warf. Es entwickelte sich ein Hin und Her, wobei beide Mannschaften bis zur Schlussphase längst hätten treffen müssen. Am Ende war es dann der 18-jährige Viktor Atanasov, der nach einem Eckball zur Stelle war und den zweiten Versuch irgendwie an Gästetorwart Weidinger vorbeispitzelte zum 1:0 (76.). Trotz zahlreicher Chancen blieb es letztendlich bei diesem einen und einzigen Torerfolg.

Während die Blau-Weiß Linz Amateure am kommenden Samstag die ASKÖ SV Mauky’s Verfliesung Viktoria Marchtrenk empfangen, bekommt es der UFC PIENO Rohrbach-Berg am selben Tag mit dem SC Marchtrenk zu tun.

Stimme zum Spiel

Ernö Doma (Trainer FC Blau-Weiß Linz Amateure):

„Die heutigen drei Punkte sind denke ich verdient für meine Mannschaft. Das war ein wichtiger Erfolg für uns, da wir gegen den Abstieg kämpfen. Wir wollen so schnell wie möglich weg von da unten und das war für die Moral ein sehr wichtiger Sieg für uns."

Landesliga Ost: FC Blau-Weiß Linz Amateure – UFC PIENO Rohrbach-Berg, 1:0 (0:0)

76 Viktor Atanasov 1:0