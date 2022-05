Neuzeug brilliert - Katsdorf geht erneut leer aus

Details Sonntag, 01. Mai 2022 16:56

Der ATSV Neuzeug reiste am gestrigen Samstagnachmittag zur Union Katsdorf. Das abgeschlagene Schlusslicht steht mittlerweile gehörig unter Druck und steht vor einer fast unlösbaren Herausforderung. Man machte in den letzten Wochen zwar keinen schlechten Eindruck, konnte aber nicht ganz soviele Zähler einfahren und sich für die Leistungen belohnen. Auch im Duell mit dem Siebtplatzierten zog man am Ende deutlich den Kürzeren, der ATSV siegte mit 4:1.

Ausgeglichener erster Durchgang

Trotz der klaren Rollenverteilung tat sich der vermeintliche Favorit in den ersten 45 Minuten schwer. Die 100 anwesenden Zuschauer sahen vorerst eine chancenarme Partie, in der die Gäste einmal mehr ihre Kaltschnäutzigkeit zur Schau stellten und die erste richtige Einschussmöglichkeit direkt nutzten. Kilian Eckerstorfer war nach einer Flanke von Thomas Popp zur Stelle und köpfte das Leder präzise ins lange Eck (24.). Infolgedessen reagierten die Katsdorfer gut, blieben ebenso zweikampfstark und robust wie in den ersten zwanzig Minuten und belohnten sich wenig später mit dem Ausgleich. Tiefer Ball auf Katsdorf-Stürmer Daniel Brandstetter, sowohl die Neuzeuger Hintermannschaft, als auch Keeper Offenthaler scheitern kläglich daran, die Kugel zu entschärfen, Brandstetter sagt danke und schiebt ins leere Tor (33.). Bis zur Pause tat sich nicht mehr viel, es ging mit einem 1:1 in die Kabinen.

Drei Minuten reichen Neuzeug - Ileli schlägt doppelt zu

Neuzeug-Coach Christian Tabernig hatte wohl in der Pause die richtigen Worte gefunden. Er stellte kurzerhand Safak Ileli in den Sturm, dieser dankte nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff mit einem Abschluss aus knapp 16 Metern, der nahezu unhaltbar im rechten Eck einschlug. Nur 60 Sekunden später bereits die Vorentscheidung: Attila Cziraki belohnt sich für sein Angriffspressing und zwingt Katsdorf-Keeper Pichler zu einem Fehler - 3:1 aus Sicht des ATSV. Den Schlusspunkt setzte abermals Safak Ileli, der eine Unstimmigkeit in der Katsdorfer Hintermannschaft nutzte und die Kugel zum 4:1 in die Maschen bugsierte (67.). Die Partie war bereits früh entschieden, ein fulminantes Comeback gelang dem Schlusslicht nicht mehr.

Am nächsten Samstag reist die Union Katsdorf zum SK St. Magdalena, zeitgleich empfängt Neuzeug die FC Blau-Weiß Linz Amateure.

Stimme zum Spiel

Christian Tabernig (Trainer ATSV Neuzeug):

„Wir haben genau das in der ersten Halbzeit angetroffen, was wir uns erwartet haben. Das war ein Spiel auf Augenhöhe, ein richtiger Fight um den Klassenerhalt. In der zweiten Halbzeit haben wir das zu unseren Gunsten gedreht. Mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen sind wir jetzt wieder in der Spur, das werden wir nächste Woche gegen Blau-Weiß Linz, was genauso schwierig wird, versuchen fortzusetzen."

Die Besten:

ATSV Neuzeug: Johannes Bichler (ZM)

Union Katsdorf: Daniel Brandstetter (ST)

Landesliga Ost: Union Katsdorf – ATSV Neuzeug, 1:4 (1:1)

67 Safak Ileli 1:4

48 Attila Janos Cziraki 1:3

47 Safak Ileli 1:2

33 Daniel Brandstetter 1:1

24 Kilian Eckerstorfer 0:1