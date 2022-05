Überraschung geglückt: Schwertberg bezwingt Viktoria Marchtrenk!

Details Samstag, 30. April 2022 20:02

Drei Punkte gingen gestern auf das Konto vom ASKÖ Schwertberg. Dabei war man im Vorfeld als klarer Aussenseiter deklariert worden, immerhin hatte man mit dem ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk eine der vermeintlich besten drei Mannschaften der Liga zu Gast. Dennoch wusste die Elf von Matthias Lindtner zu überzeugen und freute sich über einen knappen 2:1-Sieg.

Marchtrenk erholt sich von frühem Rückschlag nicht

Die Rollen waren im Vorfeld verteilt und die Teams wurden diesen auch gerecht. Schwertberg legte den Fokus klar auf die Defensive und versuchte über Nadelstiche und Konter gefährlich zu werden, während die Elf von Ervin Begic in gewohnter Manier munter nach vorne spielte, sich jedoch die Zähne an einer couragiert verteidigenden Schwertberger Hintermannschaft ausbiss. Zudem kassierte man relativ früh einen bitteren Gegentreffer: Nach einem Eckstoß kommt die Kugel etwas glücklich zu Mario Milic, der trifft diese perfekt und hämmert das Spielgerät ins Tor – 1:0 (13.). Besonders bitter wurde es aber erst beim zweiten Streich der Hausherren. Ein fataler Fehlpass von Alexander Thiel landet bei Mario Milic, der umkurvt noch seinen letzten Gegenspieler und legt das Leder an Plavac vorbei zu Julian Riedl, der lediglich ins leere Tor einschieben musste (36.).

Schwertberg bringt Führung über die Zeit

Eines war klar: Der Tabellendritte war nach diesen ersten 45 Minuten unter Zugzwang. Die Gäste kamen dementsprechend mutig aus der Kabine, warfen viel, aber nicht alles nach vorne und verzweifelten zunehmend an der taktisch disziplinierten Hintermannschaft der Hausherren. Auf der anderen Seite ergaben sich durch die offensive Spielweise der Marchtrenker viele Räume für die ASKÖ Schwertberg, die dadurch gleich zwei Mal in Person von Julian Riedl die Chance hatte, den Sack endgültig zuzmachen, doch auch Riedl sollte an diesem Tag kein zweites Mal treffen. Erst in der 90. Spielminute gelang den Schützlingen von Ervin Begic der Anschlusstreffer, als Denni Kapetanovic Rafael Karlovits bediente, dessen wuchtiger Schuss im langen Eck einfuhr. Der Treffer sorgte zwar für ein wenig Hoffnung, der Ausgleich blieb der Viktoria aber verwehrt.

Stimme zum Spiel

Matthias Lindtner (Trainer ASKÖ Schwertberg):

„Wir sind froh, dass wir jetzt über diese 30-Punkte-Marke drüber sind. Besonders stolz bin ich, dass gleich zwei junge Spieler in der Startelf debütiert haben und eine sehr starke Leistung abgeliefert haben. Wir werden es in den nächsten Wochen vermehrt mit Eigenbauspielern probieren und vielen Spielern Spielpraxis geben. Gegen Dietach nächste Woche haben wir wieder die Aussenseiterrolle, die uns sehr gut liegt und taugt. Der Sieg war nach dem späten Ausgleich gegen Rohrbach auch ganz wichtig für die Mannschaft und das Gemüt.“

Die Besten: Gerald Haider (IV), Pauschallob