USV St. Ulrich bezwingt Vizemeister Marchtrenk: Startelf-Debütant Paul Vorderderfler im Rampenlicht!

Details Sonntag, 21. August 2022 17:05

Der letztjährige Vizemeister, der SC Marchtrenk, fand bislang in der neuen Spielzeit noch nicht so richtig in die Gänge. Die Kensy-Elf startete mit zwei Unentschieden in die Saison - keineswegs ein völlig zufriedenstellender Start. In Runde drei empfing man auf heimischem Terrain den USV St. Ulrich, der ebenso noch in einer Findungsphase zu sein scheint und nach einer knappen Niederlage bei Aufsteiger Oedt 1b in der Vorwoche 0:0 spielte. Etwas mehr sprang bei der gestrigen Reise nach Marchtrenk heraus, holte man nach einer dominanten ersten Hälfte am Schluss den ersten Dreier.

Klare Angelegenheit: St. Ulrich überrumpelt Hausherren

Das Gästeteam wirkte von Beginn an im Gegensatz zu den beiden Vorwochen wie ausgewechselt und spielte eine überfordert-wirkende Heimmannschaft über weite Strecken der ersten 45 Minuten an die Wand. So ließ auch der erste Tagestreffer nicht sonderlich lange auf sich warten. Eine knappe Viertelstunde gespielt, setzte Maximilian Dutzler Nico Steinmassl in Szene, letzterer umkurvte SC-Keeper Horner und bugsierte die Kugel via Innenstange im Netz. Dies fungierte scheinbar als Weckruf für eine Marchtrenker Mannschaft, die den Rückschlag vorerst stark wegsteckte und vier Minuten später bereits egalisierte: Nach einer Hereingabe von David Mayr nickte Predrag Radovanovic die Kugel über die Linie zum 1:1. Doch auch der USV wusste wie man Moral zeigt, ließ sich nicht beirren und machte dort weiter, wo man vorher aufgehört hatte. Relativ prompt gelang den Gästen daraufhin auch ein schneller Doppelschlag - besonders erfreulich: Beide Tore erzielte der erst 17-jährige Paul Vorderderfler, der zum ersten Mal in der Startelf stand. Sein erster Streich gelang ihm in Minute 25 per Abstauber, ehe er etwa zehn Minuten später mit einem präzisen Abschluss das 1:3 herbeiführte. Den Schlusspunkt der ersten Hälfte markierte Christoph Kugfarth, der Nutznießer eines missglückten Abschlages von Horner war und den Ulrichern eine mehr als komfortable Pausenführung verschaffte (40.)

Marchtrenk startet Aufholjagd

Auf den Seitenwechsel folgte eine weniger spektakuläre Phase - die Gäste schienen sich auf ihrer Führung auszuruhen, taten nur wenig für die Offensive und legten den Fokus darauf, Räume in der eigenen Hälfte möglichst eng zu machen und im Kollektiv wenig zuzulassen. Dies ging über weite Strecken auch voll auf, der SC Marchtrenk tat sich sichtlich schwer und kam trotz spielerischer Überlegenheit nur wenige Male in die gefährliche Zone, sodass man lange auf den Anschlusstreffer warten musste. Erst in Minute 85 markierte Tihomir Zivkovic nach einer Flanke aus kurzer Distanz das 2:4. Auch einen zweiten Angriff konnten die Hausherren in den Schlussminuten noch verwerten, als wieder Radovanovic zur Stelle war und auf 3:4 verkürzte (92.). Darauf folgten vier weitere, nervenaufreibende Minuten für den USV, der drauf und dran war eine drei-Tore-Führung in wenigen Minuten zu verspielen, was am Ende aber nicht zur bitteren Realität wurde - nach Ablauf der Nachspielzeit leuchtete es 3:4 von der Anzeigetafel und der USV St. Ulrich hatte den ersten Sieg der noch jungen Saison eingefahren.

Der nächste Gegner des SC Marchtrenk, welcher in zwei Wochen, am 03.09.2022, empfangen wird, ist die ASKÖ SV Mauky’s Verfliesung Viktoria Marchtrenk. Nächsten Samstag (19:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von St. Ulrich mit dem ATSV Neuzeug.+

Stimme zum Spiel

Andreas Milot (Trainer USV St. Ulrich):

„Es war eine sehr dominante erste Halbzeit von meiner Mannschaft, ein Offensivspektakel gegen den Vizemeister. Im Hinblick auf die zweite Hälfte muss man sagen, dass wir eine sehr junge Mannschaft auf dem Platz hatten, die auch die Routine nicht hat, um so ein Ergebnis über die Zeit zu bringen. Im Großen und Ganzen müssen wir zufrieden sein, dass wir den ersten Sieg eingefahren haben."

Die Besten: Nico Steinmassl (ST), Christoph Kugfarth (ZM)

Landesliga Ost: SC Marchtrenk – USV St. Ulrich, 3:4 (1:4)

92 Predrag Radovanovic 3:4

85 Tihomir Zivkovic 2:4

40 Nico Steinmassl 1:4

35 Paul Vorderderfler 1:3

25 Paul Vorderderfler 1:2

19 Predrag Radovanovic 1:1

15 Nico Steinmassl 0:1