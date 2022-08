Zwei Platzverweise und Kober-Doppelpack: St. Magdalena zerfällt gegen starken SV Traun

Details Sonntag, 21. August 2022 17:52

Ein Duell zweier Teams, die ebenso noch nicht richtig in die neue Saison gefunden haben, ging am gestrigen Samstag in Traun von der Bühne. Der heimische SV Traun emfping den SK St. Magdalena, die wohl formstärkste Mannschaft zum Endspurt der vergangenen Spielzeit. Den Schwung aus dem spektakulären Saisonendspurt nahm man scheinbar nicht mit, nach zwei Unentschieden zog man in Runde drei gegen eine starke Erbschwendtner-Elf mit 1:3 den Kürzeren.

Glatt-rot für Kapitän Boyer

Nach zwei enttäuschenden Niederlagen in den ersten zwei Runden nahmen sich die Hausherren so einiges vor für das Duell mit dem SKM. Von Beginn an startete man enorm ambitioniert und übernahm schon früh das Kommando. In Minute 22 dann auch die dementsprechend verdiente Führung: Nach einem Freistoß stand Pero Rakusic goldrichtig und versenkte die Kugel in den Maschen. Sichtlich unbeeindruckt schlug der SKM nur acht Minuten später zurück. Nach einem guten Schnittstellenball war Kevin Mayer auf und davon und ließ sich im 1-gegen-1 nicht zwei Mal bitten - 1:1. Kurz vor der Pause mussten die Gäste noch einen bitteren Rückschlag entgegennehmen - fast im Einklang mit dem Pausenpfiff holte sich Kapitän Markus Boyer nach einer Tätlichkeit die rote Karte - Magdalena in den zweiten 45 Minuten somit nur zu zehnt.

Gebrauchter Tag für St. Magdalena

Auch nach dem Seitenwechsel trat die Truppe von Markus Erbschwendtner immens zielstrebig und selbstsicher auf und ließ keine Zweifel am Sieger der Partie aufkommen. Nur fünf Minuten gespielt, das erste zählbare Ausrufezeichen der Gastgeber: Rene Kober fasste sich ein Herz und zirkelte die Kugel aus der Distanz unhaltbar in die Maschen. Daraufhin wurde es einmal mehr hektisch, weil Magdalenas Pascal Dochnal ebenso wegen Kritik die Ampelkarte sah und vorzeitig vom Feld musste (66.). Die Gäste fortan mit zwei Mann weniger, man stand mit dem Rücken zur Wand und steckte in Minute 81 auch noch die endgültige Vorentscheidung ein. Erneut war es Kober, der nach einem Eckstoß zur Stelle war, mühelos seinen Doppelpack schnürte und den 3:1-Endstand herbeiführte.

Am kommenden Samstag trifft der SV Traun auf den UFC PIENO Rohrbach-Berg, der St. Magdalena spielt tags zuvor gegen die SU Vortuna Bad Leonfelden.

Stimme zum Spiel

Markus Erbschwendtner (Trainer SV Traun):

„Trotz des mäßigen Auftaktes, wo wir keine Punkte holen konnten aber dennoch gut gespielt haben, haben wir jetzt ergebnisorientiert gespielt und gut reagiert. Wir haben uns dementsprechend vorgenommen, die drei Punkte zu holen und das ist uns, unabhängig von der Leistung des Gegners, gelungen. Das war wirklich im Kollektiv eine gute Leistung."

Die Besten: Amar Kadic (ZDM), Rene Kober (ZOM)

Landesliga Ost: SV HAKA Traun – SK St. Magdalena, 3:1 (1:1)

81 Rene Kober 3:1

50 Rene Kober 2:1

30 Kevin Mario Mayer 1:1

22 Pero Rakusic 1:0