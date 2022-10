Radouch-Hattrick: SU Bad Leonfelden triumphiert deutlich gegen Viktoria Marchtrenk!

Details Samstag, 22. Oktober 2022 23:25

Spitzenspiel in der ASKÖ Breitenfellner Personal Arena Marchtrenk! Die heimische Viktoria Marchtrenk empfing den derzeitigen Tabellenersten der Landesliga Ost – die SU Bad Leonfelden. Die Mannschaft von Daniel Mair präsentierte sich dabei einmal mehr in einer herausragenden Verfassung und bot einem starken Gegner nicht nur die Stirn, sondern zeigte diesem sogar in Durchgang zwei seine Grenzen auf. Am Ende avancierte einmal mehr der tschechische Edel-Legionär der Kurstädter zum Man of the Match und schoss mit einem Hattrick die Viktoria förmlich im Alleingang ab.

Hausherren liefern engagierten Auftritt ab

Die Mannen von Marchtrenk-Coach Ervin Begic zeigten sich von der ersten Minute an gewillt, legten ein beachtliches Maß an Ehrgeiz an den Tag und schienen gut eingestellt worden zu sein. Dies bereitete den Gästen zu Beginn durchaus Probleme, sonderlich zwingend waren in dieser Phase des Spiels jedoch beide Teams nicht. Leichtes spielerisches Übergewicht hatten dabei zwar die Marchtrenker, gerieten aber dennoch kurz vor dem Pausenpfiff in Rückstand. Nach einem Fehlpass schaltete Bad Leonfeldens Marcel Schenk am schnellsten, setzte David Radouch in Szene und der verwertete eiskalt (35.).

Radouch schnürt Dreierpack

Nach dem Seitenwechsel und mit fortschreitender Spieldauer gelang es den Kurstädtern zunehmend, dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Spätestens bei der Aktion, die zum 2:0 führte versetzte man die angereisten Anhänger, wie auch beeindruckte Heimfans ins Staunen: Elias Altmüller schickte per Hacke Oliver Wolfmayr in die Tiefe, der bediente Radouch und der bugsierte das Spielgerät ebenso mit dem „Ferserl“ in die Maschen (57.). Wenig später verzeichnete auch die Begic-Elf in Person von Edwin Orascanin die erste gute Gelegenheit, UBL-Keeper Froschauer war aber am Posten und bewahrte die Gäste vor dem Anschlusstreffer, ehe man wiederum einige Minuten später die Vorentscheidung parat hatte. Abermals war es Radouch, der nach einer Einzelaktion eiskalt blieb und auf 3:0 aus Sicht der Leonfeldner erhöhte. In der Schlussphase wurde es sogar noch deutlicher und doppelt-bitter für glücklose Marchtrenker. Erst drückte Luvumbu Manuel Vemba nach Vorarbeit von Nico Katzmayr die Kugel über die Linie (83.), ehe Albin Ramadani in Minute 90 vom Elfmeterpunkt an Froschauer scheiterte.

Stimme zum Spiel

Daniel Mair (Trainer SU Bad Leonfelden):

„Ich bin stolz auf meine Mannschaft, weil wir gegen eine sehr gute Truppe eine disziplinierte Leistung gezeigt haben und auch als Team aufgetreten sind. In der zweiten Hälfte konnten wir dann auch unsere Qualität in der Offensive zeigen.“

Die Besten: David Radouch (ST), Milan Nitriansky (IV)