Neun Rohrbachern gelingt Last-Minute-Ausgleich: Spitzenspiel am Bachlberg endet Remis!

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 14:00

Nachdem das Urfahraner-Derby in der Vorwoche abgesagt wurde (neuer Spieltermin 26.10 15:00), stand für den SK ADmira Linz am Wochenende eine schwierige Aufgabe auf dem Programm: Der UFC Rohrbach-Berg war zu Gast. Die Eisschiel-Elf spielt bislang eine fast makellose Saison und war am Bachlberg lange auf dem Weg, die erste Pleite einbüßen zu müssen. Einmal mehr sollte dies aber nicht geschehen: Trotz zweier Ausschlüsse bekam man in Minute 94 erneut die Biege und nahm zumindest einen Punkt mit.

Spielbestimmende Gäste verpassen Pausenführung

In der ersten Hälfte stellte das Team von Christian Eisschiel eindrucksvoll seine Qualitäten unter Beweis und sorgte dafür, dass die Hausherren in punkto Spielanteile recht wenig zu melden hatten. Eines machten die Urfahraner aber gut: Wenn es darauf ankam, war immer ein Verteidiger zur Stelle und klärte die Kugel aus der Gefahrenzone. In Minute 25 hatte man dennoch Glück, ein Abschluss von Günther Lang prallte vom Pfosten zurück ins Feld. Nach einer was Großchancen und brenzlige Strafraumszenen angeht recht mageren ersten Halbzeit ging es somit torlos in die Kabinen.

Zwei Mal gelb-rot: Rohrbach duselt sich zum Ausgleich

Nach einer den Lilanen scheinbar guttuenden Halbzeitpause samt fälliger Ansprache gestaltete sich der zweite Durchgang völlig konträr zum ersten. Nur wenige Augenblicke gespielt, hatte Leon Zimmer die riesen Gelegenheit auf den Führungstreffer, scheiterte aber aus kurzer Distanz an UFC-Keeper Clemens Harringer. Mit fortschreitender Spieldauer wurden die ADmiraner immer stärker und die Gäste mussten ab Minute 63 zu zehnt weiterspielen, weil Manuel Hofer nach einem Foulspiel die zweite gelbe Karte sah. Der vermeintliche Lucky-Punch gelang der Kuranda-Elf auch, Fabio Weissenberger übernahm das Leder nach einer Hereingabe volley von der Strafraumgrenze und traf zum 1:0 (78.). Doppelt-bitter wurde es in der 83. Spielminute für die Rohrbacher: Klaus Luger sah nach wiederholter Kritik ebenso die Ampelkarte. Dies hinderte eine weiterhin kämpfende Gastmannschaft aber nicht daran, den Ausgleich zu erzielen: Nach Foul an Jan Mittermayr im Strafraum flog Admiras Serdar Salur bei Davor Brajkovics Strafstoß zwar in die richtige Ecke, konnte aber nicht parieren (94.) und das vielumjubelte 1:1 verhindern.

Der SK ADmira Linz tritt kommenden Mittwoch, um 15:00 Uhr, beim SK St. Magdalena an. Zwei Tage später empfängt Rohrbach die ASKÖ Steinbach Schwertberg.

Stimme zum Spiel

Stefan Kuranda (Trainer SK ADmira Linz):

„Über 90 Minuten betrachtet war es ein gerechtes Unentschieden, weil Rohrbach in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft war und wir in der zweiten. Natürlich war es ein bisschen unglücklich, summa summarum geht das Ergebnis so aber in Ordnung."

Die Besten: Fabio Weissenberger (LM), David Köpf (RV)

Landesliga Ost: SK ADmira Linz – UFC PIENO Rohrbach-Berg, 1:1 (0:0)

94 Davor Brajkovic 1:1

78 Fabio Weissenberger 1:0