ADmira trifft, St. Ulrich siegt: Milot-Truppe setzt sich von unterem Tabellendrittel ab

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 20:56

Die Tabellensituation in der Landesliga Ost ist hochspannend. Der Abstand zwischen Platz eins und neun beträgt lediglich fünf Zähler, einer turbulenten Rückrunde steht nichts im Weg. Vorerst ging aber Runde 13 von der Bühne, da gastierte der SK ADmira Linz beim USV St. Ulrich. Beide Teams konnten im Nachtragsspiel am Mittwoch nicht voll punkten und mussten sich mit einem Remis zufrieden geben. Im gestrigen Aufeinandertreffen kristallisierte sich wieder ein Sieger heraus – die Milot-Elf triumphierte knapp mit 1:0.

Spielbestimmende Hausherren erarbeiten sich Führung

Wie bereits unter der Woche, als man im Urfahraner-Derby nicht wie üblich in die Gänge kam, erwischte das Team von Stefan Kuranda erneut keinen besonders prächtigen Start in die Partie. Die Gastgeber trugen in der Anfangsphase einige ambitionierte Offensivaktionen vor und gingen letztlich auf etwas unkonventionelle Art und Weise in Führung. Maximilian Dutzler tankte sich auf der rechten Seite durch und hatte das Auge für den schussbereit-positionierten Norbert Schmid, dem ADmiras David Köpf zwar zuvorkam, die Kugel aber ins eigene Tor lenkte (20.). In weiterer Folge hatte man sogar die Chance prompt auf 2:0 zu stellen, Nico Steinmaßl setzte einen Abschluss knapp fünf Minuten später aber deutlich neben das Tor.

Gäste bündeln die Kräfte

Nach dem Seitenwechsel flachte die Partie etwas ab und plätscherte ohne nennenswerte Szenen vorerst vor sich hin. Einzelne Annäherungen seitens der Heimischen aus der Distanz oder aus spitzem Winkel blieben ohne Erfolg, ehe mit fortschreitender Spieldauer die Kuranda-Elf das Kommando übernahm. Man traf aber auf eine kompakt-stehende Hintermannschaft des USV, die sämtliche Angriffe der Gäste oftmals vor der gefährlichen Zone klären und den Vorsprung mit Passstafetten sicher verwalten konnte. So sprang trotz leichter spielerischer Überlegenheit nur wenig heraus, auch die Ulricher kamen zu keinem weiteren Torerfolg.

St. Ulrich gastiert kommenden Samstag (14:00 Uhr) bei der ASKÖ Steinbach Schwertberg. Der SK ADmira hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 12.11.2022 gegen die ASKÖ SV Mauky’s Verfliesung Viktoria Marchtrenk.

Stimme zum Spiel

Andreas Milot (Trainer USV St. Ulrich):

„Ich denke, dass wir eine sehr gute erste Halbzeit gespielt haben, in der uns auch der Führungstreffer gelang. Über die gesamte Spielzeit hatten wir ein Ballbesitz-Plus, ließen kaum zwingende Chancen zu und so geht aus meiner Sicht auch der Sieg für uns in Ordnung."

Landesliga Ost: USV St. Ulrich – SK ADmira Linz, 1:0 (1:0)

20 Eigentor durch David Köpf 1:0