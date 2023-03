Empfindliche Niederlage im Gipfeltreffen: UFC Rohrbach-Berg geht beim SC Marchtrenk zum ersten Mal leer aus!

Details Sonntag, 12. März 2023 13:10

Der Aufstiegskampf in der Landesliga Ost hat es in sich. Aktuell machen drei Punkte den Unterschied zwischen Platz eins und sieben – Hochspannung ist definitiv geboten. Zwei Teams, die gemessen anhand der bisherigen Leistungen völlig verdient mittendrin im Geschehen sind, trafen sich gestern Nachmittag zum Spitzenspiel: Der SC Marchtrenk empfing den UFC Rohrbach-Berg. Beide Teams fuhren in der Vorwoche zum Rückrunden-Kickoff den erwarteten Pflichtsieg ein, waren somit gewappnet für ein richtungsweisendes Aufeinandertreffen. Durch relativ frühe Treffer von Roitner und Hamader war es am Ende der SC Marchtrenk, der sich gegen eine bislang ungeschlagene Eisschiel-Truppe durchsetzte und vorerst auf Rang zwei sprang.

Gastgeber glänzen bei Standardsituationen

Während sich die Heimischen zu Beginn der Partie vorwiegend auf Stabilität in der Defensive fokussierten, hatten die Gäste nach anfänglichem Abtasten die erste gute Einschussmöglichkeit. Jan Mittermayr konnte diese jedoch nicht nutzen, was der SC nur vier Minuten später in Minute 29 eiskalt bestrafte: Kapitän Patrick Hamader schraubte sich nach einem Eckball hoch und köpfte zum vielumjubelten Führungstreffer ein. Der Matchplan von Marchtrenk-Coach Adam Kensy ging somit voll auf: Hinten hielt man die Null, vorne machte man aus wenig viel Zählbares, was man nur sieben Minuten nach dem 1:0 einmal mehr auf für den Gast grausame Art und Weise zur Schau stellte: Wieder schlug man bei einem Corner zu, diesmal nutzte Christoph Roitner die Unordnung der Rohrbacher Defensive aus drückte die Kugel über die Linie.

Marchtrenker Defensive liefert Glanzleistung ab

Im zweiten Durchgang musste seitens der Gäste eine Leistungssteigerung her, vor allem bei Standard galt es konzentrierter zu sein um die eine ausschlaggebende Waffe in den Reihen einer sonst in den ersten 45 Minuten im Offensivspiel relativ harmlosen zu entschärfen. Dieses Vorhaben setzte man auch gut um, war nun im Defensivverbund etwas stabiler und ließ wenig zu, traf aber auf eine Hintermannschaft der Gäste, die alles darauf setzte, die errungene Führung über die Zeit zu bringen. Vereinzelt ergaben sich Gelegenheiten für den UFC, wie in Minute 63 durch Günther Lang, diese konnte man an diesem Tag aber nicht nützen. So reichten der Kensy-Elf am Ende die zwei Treffer aus Durchgang eins, fügte man der Eisschiel-Truppe die erste Pleite der Saison hinzu.

Nächster Prüfstein für den SC Ebner-Trans Marchtrenk ist der USV St. Ulrich (Samstag, 14:00 Uhr). Der UFC PIENO Rohrbach-Berg misst sich am selben Tag mit dem ATSV Neuzeug (15:30 Uhr).

Stimme zum Spiel

Adam Kensy (Trainer SC Marchtrenk):

„Wir waren diszipliniert, wir sind als Mannschaft aufgetreten und haben gezeigt, dass wir Rohrbach unbedingt schlagen wollen. Vielleicht haben wir ein bisschen mehr Wille an diesem Tag gehabt, was am Ende den Unterschied gemacht hat. Wir konnten so eine sehr gute Mannschaft besiegen."

Der Beste: Pauschallob bzw. Antonio Tikvic (MF)

Landesliga Ost: SC Ebner-Trans Marchtrenk – UFC PIENO Rohrbach-Berg, 2:0 (2:0)

36 Christoph Roitner 2:0

29 Patrick Hamader 1:0

