Fünfter 1:0-Sieg der Saison: ASKÖ Donau Linz stolpert gegen starke BW-Linz Amateure zum Sieg

Details Samstag, 25. März 2023 11:29

Kein Team in der Landesliga Ost schafft es so oft eine 1:0-Führung ins Ziel zu bringen wie die ASKÖ Donau Linz. Auch gestern, als man die Blau-Weiß Linz Amateure im eigenen Stadion empfing, glänzte man nicht etwa mit spielerischer Überlegenheit oder gutem Fußball überzeugen, gewann aber trotzdem genau wie im Hinspiel mit einem Tor Vorsprung. Für die jungen Stahlstädter, die diesmal völlig ohne Unterstützung der Profi-Abteilung eine herausragende Leistung beim Tabellendritten ablieferten, war es in Anbetracht der Umstände ein unzufriedenstellender Ausgang.

Donau liefert guten Start ab, Gäste treffen Stange

In der Anfangsviertelstunde waren es noch die Hausherren, die das Spiel gut unter Kontrolle zu haben schienen und die Kugel gut in den eigenen Reihen halten konnten. Man bekam vom Gegner noch viel Raum im Mittelfeld, womit man zwar optische Überlegenheit verzeichnete, im Angriffsdrittel aber immer wieder das Spielgerät vertändelte. Nach dieser kurzen Drangphase der Donau war es entgegen der Erwartungen aber der Tabellenvorletzte, der fortan das Kommando übernahm und einer über weite Strecken überfordert-wirkenden Heimmannschaft die Grenzen aufzeigte. Die junge Truppe haderte aber wie so oft mit der Chancenverwertung, kurz vor der Pause hatte man die wohl beste Gelegenheit der ersten Hälfte, traf aber nur das Aluminium.

Rosulek avanciert zum Matchwinner

Ein sichtlich-unzufriedener Adnan Kaltak handelte zum Pausenpfiff – der Donau-Coach brachte Rosulek und Ziric neu ins Spiel, die Trendwende sollte folgten. Zu dieser kam es jedoch vorerst nicht, ganz im Gegenteil: Weiterhin waren es die Mannen von Svetislav Jagodic, die deutlich besser in die Partie kamen und dem Gegner mit Tempoverschärfungen im vorderen Drittel ordentlich zusetzten. Man schnupperte auch wenige Minuten nach Wiederanpfiff einmal mehr an der Führung, sollte aber ähnlich wie zuvor nur die Torumrahmung treffen. Nicht nur spielerisch, sondern auch hinsichtlich der Effektivität unterschieden sich die Kontrahenten an diesem Tag wesentlich. In Minute 53 folgte dann das in Anbetracht des Spielverlaufs schmeichelhafte 1:0 für die Donau: Nach einer guten Aktion über links wurde Roman Hintersteiner freigespielt, dessen Abschluss konnte BW-Keeper Haider noch halten, war beim Nachschuss von Jindrich Rosulek aber machtlos. Die Gäste waren sichtlich bedient, auch in der Schlussphase der Partie konnte man trotz guter Chancen nicht mehr zurückkommen, traf unter anderem noch ein weiteres Mal den Querbalken und stand am Ende trotz starker Leistung leer da.

Am kommenden Freitag tritt Donau Linz beim SK ADmira Linz an, während die BW Linz Amateure zwei Tage später die ASKÖ Oedt 1b empfangen.

Stimmen zum Spiel

Adnan Kaltak (Trainer ASKÖ Donau Linz):

„Das war in Summe ein schmeichelhafter Sieg für uns, Blau-Weiß hatte die besseren Chancen und sehr viel Pech. Wir haben keine gute Leistung abgeliefert – am Ende hat sich die routiniertere Mannschaft mit dem gewissen Glück durchgesetzt. In Anbetracht des Spielverlaufs war das Ergebnis aber nicht gerecht, so ehrlich muss man sein."

Werner Mayer (Sportlicher Leiter Blau-Weiß Linz Amateure):

„Pauschallob an die ganze Mannschaft! Die sehr gute Leistung müssen wir jetzt jede Woche auf den Platz bringen, dann fahren wir die nötigen Punkte gegen den Abstieg sicher ein."

Landesliga Ost: ASKÖ Donau Linz – FC Blau-Weiß Linz Amateure, 1:0 (0:0)

53 Jindrich Rosulek 1:0

