Weiterer glückloser Nachmittag: BW Linz Amateure unterliegen effizientem SC Marchtrenk

Details Montag, 17. April 2023 20:47

Die Blau Weiß Linz Amateure haben in den nächsten Wochen richtungsweisende Partien. Der Tabellenletzte empfängt mit Neuzeug, Traun und St. Magdalena gleich drei Teams, mit denen man sich im direkten Kampf um den Ligaverbleib misst. Zuerst hatte man aber am gestrigen Sonntag den SC Marchtrenk vor der Brust, der im Frühjahr auch schon den ein oder anderen Punkt liegengelassen hat. Aufgrund des desaströsen Wetters an diesem Wochenende war es für beide Teams ein Auswärtsspiel, da man sich im Weyerbach-Sportpark in Weißkirchen duellierte.

Zivkovic schockt Blau-Weiß früh

Für die Jagodic-Truppe startete der gestrige Nachmittag nicht nach Plan und Wunsch: Bereits in der achten Spielminute tankte sich Christoph Roitner auf der linken Seite durch, dessen Hereingabe ließ David Mayr durch zu Tihomir Zivkovic - der Abschluss, Formsache für den Routinier der Marchtrenker. Wie so oft in dieser Saison schüttelten die Stahlstädter auch diesen Rückschlag schnell und gut ab, entwickelte sich folglich eine ausgeglichene Partie mit Höhepunkten auf beiden Seiten. In der 35. Spielminute war die Aufregung groß, weil der Schiedsrichter den Linzern einen vermeintlich klaren Foulelfmeter nicht zusprach. Obendrein sollte wenig später auch Muginga Mpota aus kurzer Distanz am Marchtrenker Schlussmann scheitern, sodass die knappe Pausenführung für den Tabellendritten doch schmeichelhaft ausfiel.

Avdic-Anschlusstreffer reicht nicht

Auch in Durchgang zwei startete die Truppe von Svetislav Jagodic gut rein, traf man aber auf eine extrem-sichere Hintermannschaft des SC, die es den Angreifern der blau-weißen enorm schwer machte. Und weil man hinten in den entscheidenden Momenten nicht präsent genug war und die Offensivabteilung der Marchtrenker doch über enorme Qualität verfügt, musste man auch das 2:0 hinnehmen. Diesmal bediente Zivkovic Mayr, der die Kugel humorlos unter die Latte knallte (54.). Vier Minuten später kam aber wieder Hoffnung auf, weil Anes Avdic nach einem Freistoß und anschließendem Getümmel zur Stelle war und das Spielgerät über die Linie drückte. In der Schlussphase legte der SC den Fokus auf die Defensivarbeit, trotz spielerischer Dominanz seitens des Schlusslichts fiel kein Treffer mehr - ein weiterer gebrauchter Tag für die BW Linz Amateure, die trotz guter Leistung erneut ohne Punkt auf die Heimreise geschickt wurden.

Die BW Linz Amateure treten kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, beim ATSV Neuzeug an. Einen Tag später empfängt der SC Marchtrenk den SK ADmira Linz.

Stimme zum Spiel

Adam Kensy (Trainer SC Marchtrenk):

„Wir haben gewusst, dass Blau-Weiß ein hohes Tempo an den Tag legen wird und wir da mithalten müssen, um ihnen wenige Torchancen zu ermöglichen. Wir haben das mit unserer Routine gut hingekriegt."

Die Besten: Pauschallob Defensive

Landesliga Ost: FC Blau-Weiß Linz Amateure – SC Ebner-Trans Marchtrenk, 1:2 (0:1)

58 Anes Avdic 1:2

54 David Mayr 0:2

8 Tihomir Zivkovic 0:1

