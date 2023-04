ASKÖ Donau Linz wappnet sich für Topspiele – Schwertberg kassiert dritte Pleite en suite

Details Montag, 10. April 2023 10:50

Es bahnt sich ein extrem spannender Saison-Endspurt an und die ASKÖ Donau Linz ist mittendrin im Rennen um den Aufstieg. Ob die Mannen von Adnan Kaltak es am Ende schaffen werden, wird sich wohl in den nächsten Wochen herausstellen: Man trifft zunächst auf Tabellenführer Bad Leonfelden, ehe man nach dem Cupspiel gegen Bad Schallerbach bei der ASKÖ Oedt 1b gastiert. Erstmal galt es aber die "Pflichtaufgabe" ASKÖ Schwertberg zu überwältigen, was den Kleinmünchnern auch auf souveräne Art und Weise gelang – man siegte ungefährdet mit 3:0.

Vojic bringt Donau früh auf die Siegerstraße

Recht lange brauchte der Favorit nicht, um seine spielerische Überlegenheit in Zählbares umzumünzen. Knapp acht Minuten gespielt, wurde Jindrich Rosulek im Strafraum zu Fall gebracht, ehe Aid Vojic die Verantwortung übernahm und vom Punkt zum 1:0 einnetzte (9.). Mit der frühen Führung im Rücken war man in der Folgephase auch am Drücker, misste es aber vor dem Pausenpfiff zu erhöhen. Sowohl Argjend Hyseni, als auch Rosulek hatten fanden zwar gute Einschussmöglichkeiten vor, ließen diese aber ungenützt. Vor der Pause übernahmen dann die Schwertberger das Kommando, fanden in der Offensive aber nicht ganz die richtigen Ideen parat.

Gastgeber lassen nichts anbrennen

Ähnlich wie bereits in Durchgang eins, gelang es den Kleinmünchnern auch nach dem Seitenwechsel von Beginn an hellwach and den Start zu gehen und dem Gegner im richtigen Moment wehzutun. In der 54. Spielminute umkurvte Jindrich Rosulek nach Vorarbeit von Roman Hintersteiner Schwertberg-Keeper Alexander Ebner und schob zum 2:0 ein. Folglich wurden die Gäste immer offensiver und setzten nochmal alles daran, in die Partie zurückzufinden, gelingen sollte es ihnen aber an diesem Tag nicht. Donau-Schlussmann Nino Bresnig musste sich ein Mal bei einem Kopfball auszeichnen, während seine Vorderleute in der Offensive Chance um Chance kreierten. Erst in der 94. Minute bekamen die Zuseher einen weiteren Treffer zu bejubeln, als ein abgefälschter Schuss vom eingewechselten Adnan Midzic den Weg ins Tor fand.

Am kommenden Freitag trifft die ASKÖ Donau Linz auf die SU Vortuna Bad Leonfelden, Schwertberg spielt tags darauf gegen die ASKÖ Oedt 1b.

Stimme zum Spiel

Adnan Kaltak (Trainer ASKÖ Donau Linz):

„Da wir das letzte Spiel an diesem Wochenende hatten, war es uns wichtig mit einem Sieg dranzubleiben. Jetzt haben wir mit Bad Leonfelden und Oedt starke Gegner, da gilt es den Druck aufrecht zu erhalten. Dementsprechend war das ein Pflichtsieg für uns, dennoch aber ein schwieriges Spiel – die Mannschaft hat das souverän gemacht und eigentlich nichts anbrennen lassen. Jetzt sind wir bereit für die Duelle gegen die vorderen Teams."

Die Besten:

Landesliga Ost: ASKÖ Donau Linz – ASKÖ Steinbach Schwertberg, 3:0 (1:0)

94 Adnan Midzic 3:0

54 Jindrich Rosulek 2:0

9 Aid Vojic 1:0

