ATSV Neuzeug bezwingt die Blau-Weiß Linz Amateure im Kellerduell der Landesliga Ost

Details Samstag, 22. April 2023 10:50

Am Freitagabend empfing der ATSV Neuzeug die Blau Weiß Linz Amateure im Rahmen der 23. Runde der Landesliga Ost im heimischen Alois Schwarz Waldstadion. Die Tabellensituation beider Mannschaften versprach bereits im Vorfeld des Spiels Spannung, nachdem beide Teams im Tabellenkeller der Landesliga Ost gegen den drohenden Abstieg kämpfen. Während die Neuzeuger mit dem Kantersieg gegen Viktoria Marchtrenk zuletzt ein Ausrufezeichen in Richtung Konkurrenz setzen konnten, verloren die Linzer ihre letzten 5 Pflichtspiele in Folge. Für beide ging es somit um alles oder nichts.

Zähe Anfangsphase und Neuzeuger Standard-Plan

Die Brisanz der Partie widerspiegelte sich auch in den ersten Minuten direkt auf dem Spielfeld. Beide Mannschaften wussten um die Bedeutung des Spiels und agierten zunächst vorsichtig. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte kamen die Hausherren aus Neuzeug immer besser ins Spiel und stellten die Linzer vor mehrere defensive Herausforderungen. Der umtriebige Neuzeuger Youngster Kilian Eckerstorfer gab dabei eine sehr gute Figur ab und konnte bei seinem Startelf-Comeback überzeugen. Der Matchplan der Neuzeuger sah unter anderem vor, dass man die Linzer Defensive mit Standards vor Probleme stellen sollte. Jener Teil des Matchplans ging dann in der 40. Spielminute auf. Dominik Dora vergoldete einen Eckball und nickte diesen per Kopf in die Maschen hinein zum 1:0 Führungstreffer für die Neuzeuger.

Viele gelbe Karten und späte Linzer Druckphase

Im Verlauf der zweiten Halbzeit agierten beide Mannschaften offensiver und das Spiel wurde zunehmend spannender. Beide Teams hatten mehrere Torchancen. Vor allem die Neuzeuger haben zahlreiche Gelegenheiten liegen gelassen, mit der sie die Führung ausbauen hätten können. Dadurch blieb die Partie für den neutralen Zuschauer lange spannend. Zudem wurde die Partie zweikampfbetonter und Schiedsrichter Herbert Haslehner musste im zweiten Durchgang fünf Mal den gelben Karton aus der Brusttasche herausholen. Nachdem die Neuzeuger ihre Chancen auf das 2:0 liegen ließen und die Linzer in der 61. Minute einen Dreiertausch vornahmen, wurden die Gäste zunehmend dominanter. Vor allem in den letzten 15 Spielminuten waren die Linzer auf dem Drücker, allerdings konnten sie ihre Bemühungen nicht in Tore umsetzen und sie scheiterten an der Neuzeuger Defensive.

Markus Allerstorfer, Trainer ATSV Neuzeug:

„Uns war vor dem Spiel völlig bewusst, dass uns mit den Blau Weiß Linz Amateuren kein Selbstläufer erwarten würde. Dies haben wir gut angenommen und wir haben für unsere Möglichkeiten erneut eine sehr gute Leistung abgeliefert und wieder 3 Punkte geholt, mit denen wir den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle langsam verkürzen.“





Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

