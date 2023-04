St. Florian-Coach Wahlmüller wird Vertrag nicht verlängern: Vierte Pleite en suite für ASKÖ Schwertberg

Details Samstag, 22. April 2023 17:59

Soeben erreichte Ligaportal eine interessante Neuigkeit: Wilhelm Wahlmüller, Übungsleiter und Sportchef der SPG St. Florian/Niederneukirchen, hat verkündet, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Der Initiator für den nach dem Abstieg aus der OÖ-Liga veranlassten Umbruch fällt den Sängerknaben somit weg. Noch trägt der ehemalige Vorwärts Steyr-Coach aber die Verantwortung und traf am gestrigen Abend auf einen früheren Weggefährten, nämlich auf Wolfgang Gruber mit seiner ASKÖ Schwertberg.

Ex-Florianer wirbelt in Durchgang eins

Besonders ein Mann fiel in den ersten 45 Minuten besonders auf: Fabian Hofer, im Herbst noch im Dress der Hausherrn aktiv, strotzte bei seiner ersten Rückkehr nach St. Florian vor Motivation und bereitete seinen ehemaligen Mannschaftskollegen immer wieder Probleme. Von Erfolg gekrönt waren diese Vorstöße jedoch nicht, in Minute 29 scheiterte Hofer im 1-gegen-1 an SPG-Keeper Florian Gruber, ehe er kurz vor der Pause mit einem Lattenknaller auf sich aufmerksam machte. Eine Minute zuvor hatte auch Schwertbergs Michael Riedl das 1:0 auf dem Fuß, doch auch er vergab fahrlässig vor dem Kasten, sodass es ohne Tore in die Kabinen ging.

Zwei Jokertore: Wahlmüller beweist goldenes Händchen

Auch nach dem Seitenwechsel war es ein hoch-intensives Spiel beider Parteien, die besseren Chancen blieben vorerst weiterhin den Schwertbergern über. Erst war es wieder Hofer nach einem Eckball, ehe Julian Riedl eine weitere ausgezeichnete Gelegenheit ungenützt verstreichen ließ. So griff einmal mehr die berühmte Fußballweisheit "Wer die Tore nicht macht, wird hinten bestraft": Der eingewechselte Elias Altmüller staubte nach einer Freistoßflanke von Enis Kolakovic und folgendem Kopfball von Andreas Baschinger im Strafraum ab und besorgte den Gastgebern die Führung (65.). Vier Minuten später wurde jene Führung aber wieder egalisiert: Nach einer Unachtsamkeit in der Abwehr war es Michael Hoislbauer, der nach Vorarbeit von Mahmut Acuma zum vielumjubelten Ausgleich traf. Die Schlussphase hatte auch noch einiges zu bieten, trotz des Ausgleichs schienen die Sängerknaben das Momentum auf ihrer Seite zu haben und gingen nach einer vergebenen Dreifachchance beim darauffolgenden Eckball wieder in Führung. David Oismüller, ebenso von der Bank gekommen, lauerte am langen Pfosten und köpfte die Kugel wuchtig in die Maschen (81.). In den Schlussminuten samt sieben Minuten Zugabe konnten die Mannen von Wilhelm Wahlmüller auch die letzte Schwertberger Drangphase überstehen, fuhren somit wichtige drei Punkte gegen einen direkten Tabellennachbarn ein.

Am kommenden Freitag trifft die SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen auf die ASKÖ Donau Linz, die ASKÖ Steinbach Schwertberg spielt tags darauf gegen den SC Ebner-Trans Marchtrenk.

Stimme zum Spiel

Wilhelm Wahlmüller (Trainer SPG St. Florian/Niederneukirchen):

„Das war wirklich ein Arbeitssieg gegen einen körperbetont spielenden Gegner. Im Endeffekt müssen wir uns unsere Punkte immer hart erkämpfen, da geht nichts leicht von der Hand. Jetzt haben wir aber eine gewisse Anzahl an Punkten, um etwas ruhiger spielen zu können. Wir haben immer wieder verletzte und erkrankte Spieler, die Situation ist nicht gerade leicht. Ich bin sehr froh, dass wir die drei Zähler eintüten konnten."

Die Besten: Konstantin Waglhuber (IV), Alexander Reitbauer (AV)

Landesliga Ost: SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen – ASKÖ Steinbach Schwertberg, 2:1 (0:0)

79 David Noah Oismüller 2:1

69 Michael Hoislbauer 1:1

65 Elias Altmüller 1:0

