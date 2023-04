SK St. Magdalena gelingt wichtiger Auswärtssieg in Putzleinsdorf im Abstiegskampf

Details Samstag, 29. April 2023 10:14

Am gestrigen Freitagabend empfing die Union Putzleinsdorf den SK St. Magdalena im Zuge der 24. Runde der Landesliga Ost im Sportzentrum Putzleinsdorf. Während die Putzleinsdorfer im Vorfeld der Partie auf Tabellenplatz 12 rangierten, befanden sich die Gäste aus St.Magdalena auf dem 14. Tabellenplatz. Für St.Magdalena bot sich somit eine große Chance, um den Anschluss an die Neuzeuger und die Putzleinsdorfer zu verkürzen. Die Putzleinsdorfer wollten hingegen das Gegenteil bewirken und den Abstand auf St.Magdalena und Neuzeug vergrößern, um sich einen Punktepolster auf den Relegationsplatz zu verschaffen. Brisanz war somit vorprogrammiert.

Fodor bringt Gäste in einem umkämpften Spiel in Führung

Verlieren war für beide Teams verboten. Dementsprechend gestaltete sich auch die erste Spielhälfte in ein sehr zweikampfbetontes Spiel. Bei den Gästen aus St.Magdalena lag der Fokus nach der 5:0 Klatsche gegen Viktoria Marchtrenk primär auf der Defensive, was die Schützlinge von Trainer Harald Kondert in der ersten Hälfte auch sehr gut auf dem Rasen umsetzen konnten. Und auch in der Offensive konnten die Linzer wieder überzeugen. Nach einem Getümmel im Sechzehner der Putzleinsdorfer stand Richard Fodor goldrichtig und erzielte in der 26. Minute den 1:0 Führungstreffer aus Sicht der Gäste. Mit dieser Führung gingen beide Mannschaften dann auch in die Halbzeitpause.

Putzleinsdorfer lassen die Effizienz vor dem Tor vermissen

Auch in der zweiten Hälfte taten sich die Schützlinge von Trainer Adis Mujkanovic schwer, die Gäste aus St.Magdalena in der Offensive zu überwinden. Man konnte sich zwar mehrere aussichtsreiche Chancen erarbeiten, allerdings keine dieser Chancen in Form eines Treffers verwerten. Diese Fahrlässigkeit in der Chancenverwertung nutzten dann die Gäste zu ihren Gunsten. Kevin Mayer erzielte in der 68. Minute mit einem durch die Mauer abgefälschten Freistoß das wichtige 2:0 für die Linzer.

Auf den Anschlusstreffer folgt der erneute Rückschlag

Die Putzleinsdorfer ließen den Kopf allerdings auch nach dem 0:2 nicht hängen und versuchten weiterhin alles, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Dieser gelang ihnen schlussendlich in der 79. Spielminute durch Paul Dorfer. Allerdings folgte nur vier Minuten später der erneute Dämpfer für die Heimmannschaft. Pascal Dochnal bugsierte das runde Leder ins Tor von Fabian Magauer und baute die Führung der Linzer dadurch erneut aus. Nach jenem Treffer zum 3:1 aus Sicht der Gäste, gelang denen Hausherren kein Comeback mehr und die Linzer traten die Heirmreise mit 3 Zählern im Gepäck an.

Harald Kondert, Cheftrainer SK St. Magdalena:

"Die Mannschaft hat nach dem enttäuschendem Spiel vergangene Woche eine tolle Reaktion gezeigt und wir konnten in einer ausgeglichenen Partie letztendlich einen wichtigen Sieg einfahren."

Die Besten: Jeroen Huysmans (Torwart), Marko Culjak (IV), Pascal Dochnal (Außenstürmer) (alle St.Magdalena)

