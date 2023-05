Florian Aigner schnürt zweiten Hattrick in Folge: ASKÖ Oedt 1b einfach nicht zu stoppen

Details Samstag, 06. Mai 2023 14:16

Es sind zwar noch einige Spiele in der Landesliga Ost zu spielen, bis abgerechnet wird, nach den letzten Wochen ist aber kein Szenario denkbar, in welchem die ASKÖ Oedt 1b nicht am Ende an der Spitze stehen wird. In der Vorwoche fertigte man seinen schärfsten Verfolger, die SU Bad Leonfelden, mit 5:1 ab und feierte nun den nächsten Kantersieg. Diesmal in der Opferrolle: Die SPG St. Florian/Niederneukirchen. Man festigte so Tabellenrang eins, ist die Russ-Truppe mit drei Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger weiterhin das Nonplusultra der Liga.

Aigner-Masterclass in Hälfte eins

In den ersten 45 Minuten war die Offensive der Gäste einfach nicht zu bändigen. Bereits in der dritten Spielminute vollstreckte Florian Aigner nach einem Angriff über die rechte Seite und Vorarbeit von Lukas Brunnmayr zur frühen Führung – in der Nachbearbeitung war jedoch klar zu erkennen, dass Aigner aus dem Abseits gestartet war, bitter für die Wahlmüller-Truppe, die fortan den kompletten Matchplan über den Haufen werfen musste. Generell präsentierte sich die zweite Garnitur des OÖ-Ligisten in einer herausragenden Verfassung, war enorm laufstark und agierte druckvoll im vorderen Drittel, was die Defensive der SPG immer wieder vor Probleme stellte. In Minute 14 war erneut Aigner zur Stelle, sorgte der Offensivmann früh in dieser Partie für eine komfortable Führung. In selbiger Tonart ging es auch weiter, ehe man kurz vor der Pause bereits die letzten Zweifel über den Ausgang der Partie ausräumte. Man war dem Gegner in sämtlichen Aspekten deutlich überlegen, was sich auch im Halbzeitstand widerspiegelte. Kurz vor Abpfiff erhöhte Chinonso Eziekwe auf 3:0 (39.), ehe Aigner noch seinen Dreierpack schnürte (45.).

St. Florian erlangt wieder mehr Kontrolle

Die Pause tat den Hausherren sichtlich gut, nach dem Seitenwechsel wusste man die Offensivabteilung der Gäste deutlich besser in Schach zu halten, auch wenn man nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff das 0:5 einstecken musste. Diesmal war Rumen Kerekov, in der Halbzeit von der Bank gekommen, erfolgreich und netzte ein (50.). In der Folge schalteten die Trauner einen Gang runter, während trotz des klaren Rückstands engagierte Sängerknaben immer besser in die Partie fanden. Dabei sprangen auch einige Torchancen heraus, ehe Joker David Oismüller in Minute 71 für Ergebniskosmetik sorgte und das 1:5 aus Sicht der SPG besorgte. Es hätte durchaus auch der ein oder andere weitere Treffer fallen können, am Ende blieb es aber bei diesem Stand.

Kommenden Freitag (19:30 Uhr) bekommt die St. Florian/Niederneuk. Besuch von der SU Vortuna Bad Leonfelden. Kommenden Mittwoch (18:00 Uhr) tritt die ASKÖ Oedt 1b bei den FC Blau-Weiß Linz Amateure an.

Stimme zum Spiel

Kurt Russ (Trainer ASKÖ Oedt 1b):

„Ich muss ein riesen Lob an die Mannschaft aussprechen. Es ist nie einfach, erst gegen den Ersten zu gewinnen und dann gegen eine Mannschaft, die etwas weiter hinten in der Tabelle ist, zu gewinnen. Das sind nie leichte Gegner, man hat als Trainer viel mitgemacht und weiß, dass das immer schwierige Angelegenheiten sind. Am Mittwoch spielen wir gegen Blau-Weiß, die schlagen sich auch unter ihrem Wert. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir weiter so performen. Wenn man in der Liga verliert, sind gleich 2-3 Mannschaften wieder dran."

Die Besten: Pauschallob

Landesliga Ost: SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen – ASKÖ Oedt 1b, 1:5 (0:4)

71 David Noah Oismüller 1:5

50 Rumen Stefanov Kerekov 0:5

45 Florian Aigner 0:4

39 Chinonso Emmanuel Eziekwe 0:3

14 Florian Aigner 0:2

3 Florian Aigner 0:1

