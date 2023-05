USV St. Ulrich setzt Erfolgsserie fort und siegt spät im Nachtragsspiel gegen Rohrbach

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 22:55

Im Nachtragsspiel der 22. Runde der Landesliga Ost empfing der USV St. Ulrich den UFC PIENO Rohrbach-Berg in der Keep Cool Arena in St.Ulrich. Die Hausherren aus St.Ulrich befinden sich im Kalenderjahr 2023 in einem dauerhaften Formhoch und konnten zuletzt von keinem Kontrahenten besiegt werden. Für die Gäste aus Rohrbach läuft die Rückrunde hingegen eher enttäuschend, nachdem man im Herbst noch voll im Aufstiegsrennen mitgemischt hat. Mit dem Duell gegen St.Ulrich bot sich für beide dennoch eine Chance, um im Rennen um den begehrten zweiten Tabellenplatz noch ein Wörtchen mitzureden im Endspurt der Saison.

St. Ulrich mit mehr Spielanteilen aber ohne Effizienz vor dem Tor

Die St.Ulricher schienen das Selbstvertrauen der letzten Wochen weiterhin mitzutragen und konnten sich zu Beginn des Spiels gleich mehrere Chancen herausspielen. Die Youngster Elias Gmainer und Nico Steinmaßl konnten beide für Torgefahr sorgen in den ersten Minuten, doch ihre Schüsse verfehlten den gegnerischen Kasten knapp. Die Gäste aus Rohrbach konnten allerdings auch Offensivakzente setzen mit Stefan Sandner, der jedoch am Ulricher Keeper Alexander Mitterbauer scheiterte. Im weiteren Spielverlauf konnten sich die Hausherren wieder ein Chancenplus erarbeiten, allerdings konnten beide Teams kein Tor erzielen und es ging torlos in die Halbzeitpause.

Offenes Spiel in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit gestaltete sich das Spiel ein wenig offener und auch die Rohrbacher wurden gefährlicher in der Offensive. Bei den Hausherren war der auffällig spielende Nico Steinmaßl sehr bemüht in der Offensive, doch seine Schüsse segelten zumeist knapp am Tor vorbei. Die meisten Chancen der Gäste entstanden generell aus absehbarer Distanz zum Tor, da die Rohrbacher sehr gut in der Defensive standen, was den Hausherren das Leben schwer gemacht hat. Nach vielen Wechseln kam dann noch einmal ein neuer Schwung ins Spiel und die St.Ulricher gingen in die Schlussoffensive, bei der auch noch ein Treffer fallen sollte.

Schmid mit dem späten Führungstreffer

In der 86. Spielminute kombinierten sich die Gastgeber hinein in den gegnerischen Sechzehner, wo der Ball beim Routinier Norbert Schmid landete. Dieser zog ab und versenkte den Ball rechts unten hinein ins Tor zur 1:0 Führung. Jene Führung brachten die Hausherren schlussendlich auch noch über die Zeit und man konnte den nächsten Sieg einfahren.

Andreas Milot, Cheftrainer USV St. Ulrich:

"Wir wussten, dass das Spiel gegen Rohrbach eine schwierige Partie werden würde, weil sie eine sehr unberechenbare Mannschaft im Frühjahr sind. Uns war daher klar, dass wir viel arbeiten müssen und haben dies auch umgesetzt. Letztendlich wollten wir den Sieg einfach mehr und haben uns schlussendlich auch belohnt."

Die Besten: Alexander Mitterbauer, Norbert Schmid (beide St.Ulrich)

