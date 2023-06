6 Tore und kurioser Torwartwechsel: SC Marchtrenk gelingt das Comeback in Neuzeug

Details Samstag, 03. Juni 2023 15:41

Am Freitagabend empfing der ATSV Neuzeug den SC Ebner-Trans Marchtrenk im Rahmen der 29. Runde der Landesliga Ost. Die Gäste aus Marchtrenk mussten zuletzt eine knappe 2:3 Niederlage gegen Bad Leonfelden mitnehmen, womit man sich aus dem Rennen um den begehrten zweiten Platz verabschieden musste. Die Neuzeuger konnten hingegen zuletzt einen sehr wichtigen Auswärtssieg gegen St.Florian einfahren, durch den man die Chancen auf den Klassenerhalt deutlich erhöht hat. Man konnte somit mit einer durchaus spannenden Flutlichtpartie in Neuzeug rechnen.

Ileli zeigt sich in Topform

Die Hausherren aus Neuzeug konnten das Selbstvertrauenaus der Partie gegen St.Florian mitnehmen und bereits früh in Führung gehen. In der 7. Minute erzielte der Neuzeuger Routinier Safak Ileli den Führungstreffer für die Allerstorfer-Elf. Diese musste dann in der 28. Minute die erste Hiobsbotschaft des Tages hinnehmen. Der Neuzeuger Keeper Patrick Stickler musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden und für ihn kam Rene Eibl ins Spiel. Kurz danach bauten die Neuzeuger ihre Führung jedoch aus. Ileli war erneut zur Stelle und ihm gelang in der 30. Spielminute der Treffer zu 2:0 Führung.

Marchtrenk mit Doppelschlag kurz vor der Halbzeitpause

Mit der 2:0 Führung der Hausherren war die Messe jedoch noch lange nicht gelesen. Denen Marchtrenkern gelang kurz vor dem Halbzeitpfiff noch der wichtige Anschlusstreffer. Adama Traore war in der 44. Minute zur Stelle und erzielte das 1:2 für Marchtrenk. Doch damit nicht genug. In der dritten Minute der Nachspielzeit konnte Mario Thumfart gar den Ausgleich für die Gäste erzielen, bei dem sich dann auch der Neuzeuger Ersatzkeeper Rene Eibl eine Verletzung zugezogen hat.

Vom Flügel in den Kasten: Höllwarth macht für Neuzeug den Torwart

Mit der Verletzung des zweiten Keepers musste Markus Allerstorfer in der Halbzeitpause improvisieren. Nachdem er keinen Keeper mehr im Kader hatte, sprang für ihn der 22jährige Flügelstürmer Pascal Höllwarth in die Bresche und gab sein Torwart-Debüt in der Landesliga Ost. 26 Minuten lang konnte der Neuzeuger Eigenbauspieler seinen Kasten sauber halten und er verzauberte das Publikum mit seinen spektakulären Hechteinlagen. Doch in der 71. Minute war auch er chancenlos, als Patrick Hamader mit einem platzierten Fernschuss den 3:2 Führungstreffer für Marchtrenk erzielen konnte. In der 88. Minute bekamen die Neuzeuger dann einen Straftstoß zugesprochen und der umtriebige Youngster Felix Gerstmayr übernahm die Verantwortung. Allerdings wurde sein Elfmeter pariert und die Neuzeuger verpassten die Riesenchance auf den Ausgleich. Stattdessen gelang denen Gästen nach einem Fernschuss von Tugay Mestan noch der Treffer zum 4:2, bei dem es dann auch blieb.

Adam Kensy, Trainer SC Marchtrenk:

"In Neuzeug ist es auswärts immer sehr schwierig, aber wir haben heute Mentalität gezeigt und haben uns den Sieg hart erarbeitet."

