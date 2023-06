USV St. Ulrich bleibt dank knappen Heimsieg gegen Schwertberg vorne dabei

Details Samstag, 03. Juni 2023 16:04

Im Rahmen der 29. Runde der Landesliga Ost empfing der USV St. Ulrich im letzten Heimspiel der Saison 22/23 den ASKÖ Steinbach Schwertberg in der Keep Cool Arena. Für die Mannschaft der Rückrunde aus St.Ulrich war im Vorfeld des Spieltages der zweite Platz zum Greifen nah, da die Konkurrenz aus Bad Leonfelden nur einen Zähler mehr hat. Für Schwertberg ging es in dem Spiel nicht mehr um viel, da man die Klasse in dieser Saison souverän halten konnte. Dennoch sollte das Match alles andere als ein Selbstläufer für die Ulricher werden.

Youngster Spath glänzt einmal mehr für St. Ulrich

Die Partie beider Mannschaften gestaltete sich zu Beginn des Spiels ziemlich ausgeglichen, da man den Hausherren aus St.Ulrich doch ein wenig Nervosität ansehen konnte. Die Schwertberger konnten hingegen befreit aufspielen und man wollte denen Hausherren auf alle Fälle Paroli bieten. Dennoch waren es dann die Gastgeber, die den ersten Treffer im Spiel erzielen konnten. Nachdem sich der Ulricher Offensivspieler Christoph Spath das Spielgerät nach einem langen Ball gekonnt zurecht gelegt hat, schloss der Youngster aus der Drehung ab und erzielte in der 19. Minute den wichtigen Führungstreffer zum 1:0 für die Gastgeber. Nach dem Treffer relativierten die Gastgeber ihre Offensivbemühungen ein wenig und die Gäste aus Schwertberg fanden wiederum besser ins Spiel. Allerdings konnten sich die Gäste keine zwingenden Chancen herausspielen und es ging mit dem 1:0 Spielstand in die Halbzeitpause.

Schwertberg hält gut dagegen aber Hausherren halten die Konzentration hoch

Auch in der zweiten Halbzeit kamen die Offensivabteilungen beider Mannschaften nicht so richtig in Schwung. Schwertberg machte denen Gastgebern das leben schwer, allerdings konnte man das Bollwerk der Hausherren auch nur schwer durchbrechen. Arslan Nesimovic hatte die aussichtsreichste Möglichkeit auf einen weiteren Treffer in der zweiten Hälfte, doch auch er konnte gestern keinen Treffer erzielen. Somit blieb die Partie lange offen und in der zweiten Hälfte bekamen die Zuseher ein Spiel auf Augenhöhe zu sehen. Dennoch gelang es denen Gastgebern die Führung über die Zeit zu bringen, wodurch man nun mit einem weiteren Sieg im Handgepäck zum Saisonfinale nächste Woche nach Linz reisen wird, wo dann der ASKÖ Donau Linz auf die Milot-Elf wartet.

Andreas Milot, Trainer USV St. Ulrich:

"Schwertberg war heute ein richtig starker Gegner, gegen den wir uns sehr schwer getan haben. Trotzdem konnten wir erneut gewinnen und ich bin sehr stolz auf die Mannschaft."

Die Besten: Stefan Gröbl (St.Ulrich)

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei