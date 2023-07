Union Naarn verliert Landescup-Spiel gegen Peuerbach mit 0:3

Details Freitag, 21. Juli 2023 12:46

Zum Pflichtspielauftakt der Saison 2023/24 kam es in der 1. Runde des Admiral OÖ Landescups am Donnerstagabend unter anderem zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Peuerbach und der DSG Union Naarn. Während Peuerbach die abgelaufene Saison in der Landesliga West auf dem 11. Rang beendete, konnte Naarn in der Bezirksliga Ost am letzten Spieltag den Meistertitel feiern und läuft diese Saison damit wieder in der Landesliga Ost auf. Die Ausgangslage verspricht jedenfalls ein spannendes Duell zwischen den beiden Landesliga-Teams. Schlussendlich setzte sich Peuerbach gegen den Bezirksliga-Meister der vergangenen Saison, Naarn, aber klar durch und gewann vor heimischem Publikum mit 3:0.

Peuerbach mit knapper Halbzeitführung

Rund 200 Besucher machten sich am Donnerstagabend auf den Weg in die Guntamatic Arena nach Peuerbach, um diese Erstrundenbegegnung im Landescup zu verfolgen. Die Hausherren starteten gleich gut in die Partie und kamen zu ihren ersten Chancen, welche aber noch ungenutzt blieben. Nach etwas mehr als zwanzig Minuten war es dann auch soweit und der Ball landete erstmals im Tor. Eine Hereingabe vom linken Flügel landete bei Jan Schrank am Fünfer, der am höchsten steig und per Kopfball zum 1:0 traf. Bis zur Halbzeitpause hatte Peuerbach weitere gute Chancen, es blieb nach 45 Minuten aber bei der 1:0-Halbzeitführung. Naarn kam in der Offensive noch nicht wirklich zum Zug.

Naarn ohne große Chancen – Peuerbach macht den Sack zu

Auch nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Marco Wolfsberger dominierten die Heimischen das Spiel. Nach einer knappen Stunde fiel der nächste Treffer. Eldin Fejzic gewann einen Pressball mit dem Verteidiger, lief allein auf den Kasten zu und umkurvte Naarn-Keeper Froschauer erfolgreich zum zweiten Treffer im Spiel. Die endgültige Entscheidung im Spiel brachte Jan Schrank dann mit seinem Doppelpack in der 68. Spielminute herbei. Ein schöner Lochpass von Eldin Fejzic fand Schrank auf der rechten Seite, welcher allein auf das Tor der Gäste zulief und sich im Eins-gegen-eins mit dem Schlussmann durchsetzen konnte und zum 3:0 den Ball schlussendlich nur mehr im Tor unterbringen musste. Nach 90 Minuten war dann auch Schluss, die Union Peuerbach jubelt über einen ungefährdeten 3:0-Heimsieg und den Einzug in die zweite Runde des Admiral OÖ Landescups.

Stimme zum Spiel:

Markus Mayr, Sportlicher Leiter Union Peuerbach:

„Wir haben über die 90 Minuten nicht viel zugelassen und haben uns in der ersten Halbzeit schon viele Torchancen erarbeitet. Wir hätten dort schon 2:0, 3:0 führen müssen. In Summe war es schlussendlich dann ein verdienter Sieg, wir haben nichts anbrennen lassen. Naarn hatte insgesamt keine wirklich nennenswerte Chance.“

