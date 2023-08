Viktoria Marchtrenk meistert Hürde SPG Katsdorf – Aufsteiger geht zum verspäteten Saisonauftakt leer aus

Details Samstag, 12. August 2023 14:17

Nachdem man zum Saisonauftakt im absoluten Topspiel gegen die ASKÖ Donau Linz den Kürzeren gezogen hatte, hatte die ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk die SPG Katsdorf am gestrigen Freitagabend vor der Brust. Der Aufsteiger war in Runde eins spielfrei gewesen und blickt einem harten Anfangsprogramm entgegen – gegen die starken Marchtrenker setzte es bei der Landesliga-Rückkehr gleich eine empfindliche Pleite.

Marchtrenker Frühoffensive schlägt wieder zu

Bereits in der Vorwoche war die Truppe von Ervin Begic gut aus den Startlöchern gekommen, nun schlug man in einer insgesamt dominanten Anfangsphase einmal mehr früh zu. Gegen Donau noch Torschütze in jenen Minuten, schlüpfte Offensivmann Anes Sabic nun in die Vorbereiterrolle und legte nach einem zielstrebig-vorgetragenen Angriff quer auf Stefan Marcinkovic, der das Spielgerät mühelos über die Linie drückte (6.). Start geglückt, Marchtrenk auch weiterhin tonangebend – auch wenn die Katsdorfer es dem umtriebigen Angriff der Hausherren nicht gerade leicht machten. So sprang aus spielerischer Überlegenheit nicht sonderlich viel heraus, bis es in Minute 31 letztlich doch wieder klingelte: Nach einem Weitschuss von Marcinkovic konnte Katsdorf-Keeper Dominik Eder zwar parieren, war beim Nachschuss von Rafael Karlovits aber machtlos.

Gäste nach Dreifachwechsel wieder im Spiel

In der letzten Viertelstunde der ersten Hälfte hätte die Viktoria sogar die Führung ausbauen können, verabsäumte dies aber. Dieses Versagen sollte sich in weiterer Folge rächen: Nach einem Dreifachwechsel zur Pause tauchten die Gäste deutlich besser ins Spielgeschehen ein und spätestens nach dem Anschlusstreffer durch Daniel Brandstetter, der bei einem Eckball goldrichtig stand und nach Abpraller verwerten konnte, in Minute 74 stand eine gewonnen-geglaubte Partie urplötzlich auf der Kippe. Folglich packte die Grammer-Elf nochmal die Brechstange aus und drückte auf den Ausgleich, sollte einem kompakten Defensivverbund der Hausherren aber keine Schmerzen mehr hinzufügen können. Der Schlusspunkt der Partie war sogar noch den Gastgebern vorbehalten, nach einem Konter führte Sabic nach Vorarbeit von Karlovits den 3:1-Endstand herbei.

Stimme zum Spiel

Rene Knogler (Sportlicher Leiter ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk):

„Alles in allem war das ein Pflichtsieg zum Heimauftakt. Es war kein berauschendes Fest, trotzdem aber drei Punkte und eine Leistung, die nach dem Schockspiel gegen Donau zufriedenstellend ist. Nächste Woche haben wir das nächste schwere Spiel in St. Magdalena, ich erwarte, dass die heuer ganz stark sind."

Die Besten: Pauschallob

