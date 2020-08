FC Andorf: "Drei, vier Teams werden um den Meistertitel kämpfen"

Details Sonntag, 02. August 2020 11:31

Nach einem dritten Platz in der abgebrochenen Saison der Landesliga West nimmt sich der FC SGS Andorf auch für die bevorstehende Meisterschaft viel vor und strebt eine Präsenz im Titelkampf an. "Ich denke, dass drei vier Teams um den Meistertitel kämpfen werden und zähle Gmunden, Ostermiething iund Schärding zum Favoritenkreis. Aber auch wir wollen eine gute Rolle spielen und intensiv mitmischen", erklärt Sektionsleiter Friedrich Glechner.

Eine Neuerwerbung und ein junger Heimkehrer

Beim Trainingsauftakt konnte Coach Josef Hamedinger mit Offensivspieler Daniel Vesely (Hofkirchen/M.) eine Neuerwerbung begrüßen. Zudem kehrte mit dem jungen Mehmet Balkay (Akademie Ried) ein Eigengewächs, das im Mittelfeld universell einsetzbar ist, wieder zum FCA zurück. "Vesely hat im Sommer keinen neuen Verein gefunden, weshalb wir ihn am Ende der Übertrittszeit verpflichtet haben. Daniel ist ein guter Spieler und bereichert unseren Kader. Die größte Verstärkung ist der im letzten Winter zu uns gestoßene Petr Simonovsky. Er hat bislang einen toillen Eindruck hinterlassen und ist der vielleicht beste Flügelspieler, der jemals bei uns war", ist Glechner von den Qualitäten des 31-jährigen Tschechen überzeugt. "Wir haben den Kader im Sommer nur moderat verändert, mehr war aber nicht geplant und auch nicht notwendig. Wichtig ist, dass es uns gelungen ist, das bewährte Personal zu halten. Wir verfügen über einen guten Kader, deshalb gab es keinen Grund, mehr Transfers zu tätigen". Johannes Aigner zog das FCA-Trikot aus und kehrte zurück nach Eggerding.

Cup-Aus gegen OÖ-Ligisten - erfolgreiche Testspiele

In der 1. Runde des Transdanubia Landescups zogen die Pramtaler gegen OÖ-Ligist St. Martin/M. mit 2:4 den Kürzeren. "Es war ein intensives und enges Match, dass bis zum Schluss an der Kippe stand. Auch wenn wir verloren haben, hat die Mannschaft gegen einen überaus starken Gegner eine ausgezeichnete Performance abgeliefert und gezeigt, dass sich kurz vor dem Saisonstart gut drauf ist", meint der Sektionsleiter. In den vier bisherigen Testspielen blieb die Hamdeinger-Elf ungeschlagen: 2:0 gegen Taiskirchen, 2:1 gegen Hofkirchen/M., 1:1 gegen Junge Wikinger Ried und 3:3 gegen Senftenbach. Bei der Meisterschaftsgeneralprobe treffen die Andorfer am kommenden Donnerstag auf die Kicker aus St. Martin/Innkreis. "Die Vorbereitung verläuft sehr gut. Die Spieler gehen mit der richtigen Einstellung ans Werk, arbeiten hart und sind ungemein fleißig und willig", ist Friedrich Glechner zufrieden.

Präsenz im Titelkampf erwünscht

Wie in der abgebrochenen Saison strebt der FCA auch in der kommenden Spielzeit eine Präsenz im Spitzenfeld der Tabelle an. "Aufgrund der langen Pause kann man die Leistungsstärke der Mannschaften noch nicht wirklich einschätzen. Aber, wie bereits erwähnt, bin ich der Ansicht, dass drei, vier Teams um den Titel kämpfen werden. Ich erwarte in der Tabelle ein relativ dünnes Mittelfeld, dafür jedoch einen intensiven und ausgeprägten Abstiegskampf", so Glechner. "Wir orientieren uns in der Tabelle nach oben und möchten an die starken Leistungen vom letzten Herbst anknüpfen. Ich bin zuversichtlich, wenn es halbwegs normal läuft, dass wir vorne dabeisein werden".

Zugänge:

Daniel Vesely (TSU Hofkirchen/M.)

Mehmet Balkaya (Akademie Ried)

Abgang:

Johannes Aigner (Union Eggerding)

Transdanubia Landescup:

2:4 gegen Union St. Martin/M. (OÖL)

Bisherige Testspiele:

2:0 gegen Union Taiskirchen (BLW)

2:1 gegen TSU Hofkirchen/M. (BLN)

1:1 gegen Junge Wikinger Ried (RLM)

3:3 gegen Union Senftenbach (BLW)

