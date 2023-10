SPG Pettenbach/Grünau feiert gegen Peuerbach sechsten Heimsieg in Folge

Details Samstag, 14. Oktober 2023 09:48

In der zehnten Runde der Landesliga West empfing die SPG Sparkasse Pettenbach/Grünau die Union Peuerbach. Beide Teams spielen bisher eine passable Saison. Die Gastgeber liegen vor der Partie mit 16 Punkten auf Platz sechs in der Tabelle, die Gäste mit 18 Punkten auf Rang vier. Zuletzt lief es bei den Teams allerdings eher durchwachsen, zumindest bei den Gästen. Drei der letzten fünf Spiele gingen verloren, die anderen konnte man immerhin gewinnen. Pettenbach konnte aus den letzten fünf Partien sieben Punkte holen und darüber hinaus eine starke Heimserie aufbauen. Diese Serie sollte noch länger anhalten, denn gegen Die Union Peuerbach konnte man einen starken 4:1-Heimsieg feiern.

Fulminanter Start

Die Zuschauer mussten nicht lange auf den ersten Treffer warten, denn bereits in der zweiten Minute konnte Peuerbach in Führung gehen. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld startet Jan Schrank einen Sololauf und legt für seinen Kollegen Manuel Berger auf, der seine Mannschaft mit einem schönen Schuss in Führung bringt. Die Gastgeber ließen sich mit ihrer Anwort nicht allzu lange Zeit, auch wenn die Gäste etwas mitgeholfen haben. In der 7. Minute zeigt der Schiedsrichter nach einem Handspiel im Strafraum von Peuerbach auf den Elfmeterpunkt. Hristo Krachanov tritt für seine Mannschaft an und schickt den gegnerischen Torhüter ins falsche Eck. Auch nach dem Ausgleich bleibt die Partie offen. In Minute 42 erobert Pettenbachs Simon Weinzierl den Ball in der gegnerischen Hälfte und schlägt einen hohen Ball auf Tobias Riederl. Der nimmt sich den Ball sehr schön mit der Brust runter und bringt sein Team mit einem strammen Schuss in Führung.

Pettenbach übernimmt die Kontrolle

In der zweiten Hälfte, und speziell ab der 60. Minute finden die Gastgeber richtig gut in die Partie und spielen dabei sehr schönen Fußball. In der 69. Minute sorgt David Klausriegler für die Entscheidung. Nach einem wilden Getümmel im gegnerischen Strafraum fällt ihm der Ball wortwörtlich vor die Füße und er schiebt den Ball zum 3:1 ins Tor. In der Schlussphase dominiert Pettenbach fast vollends das Spiel, die Gäste können nur durch Standards halbwegs für Gefahr sorgen. In der 87. Minute setzt Pettenbach noch einen drauf. Wieder nach einem wilden Getümmel trifft Tobias Riedler mit seinem zweiten Treffer zum 4:1-Endstand und Pettenbach kann seinen sechsten Heimsieg in Folge feiern.

Stimme zum Spiel:

Rainer Kührer, Trainer SPG Pettenbach/Grünau:

"Wir sind hochzufrieden mit dem Ergebnis und dem sechsten Heimsieg in Folge. Wir sind derzeit zu Hause eine Macht. Das war eine geschlossene Mannschftsleistung, ich will gar niemanden auswählen müssen. Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht und miteinander diesen Sieg geholt."

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.