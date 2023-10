SV Gmunden lacht nach zehn Spielen ohne Niederlage weiter von der Spitze!

Details Samstag, 14. Oktober 2023 10:33

Der SV Gmundner Milch steht nach neun Spielen bei acht Siegen und nur einem Unentschieden. Alles läuft also soweit nach Plan und der Tabellenführer geht nach einem spielfreien Wochenende vollmotiviert in die 11. Runde der Landesliga West. Gegner am Freitagabend ist der SC Schwanenstadt 08, die letzte Woche 2:1 gegen die Union Peuerbach verloren haben. Am Ende setzt sich der Favorit mit 1:0 durch.

Spitzer mit dem entscheidenden Tor

So viel vorneweg: Von einem Fußballleckerbissen kann man bei dieser Partie nicht sprechen, aber so ist der Fußball manchmal auch. Die Gmundner wirken nach dem spielfreien Wochenende zu Beginn etwas aus ihrem Rhythmus gerissen und Schwanenstadt hält gut dagegen. Die Gäste haben sich offensichtlich gut auf die Stärke und Schwächen des Tabellenführers eingestellt und machen ihnen das Leben schwer. Es ist eine weitestgehend chancenarme erste Halbzeit, in der viele lange Bälle geschlagen werden. Beide Mannschaften haben zwar Halbchancen, die Torhüter werden aber nur selten vor richtige Herausforderungen gestellt. Das Tor in der 36. Spielminute sollte heute das einzige bleiben. Die Hausherren spielen einen langen Ball in die Spitze, worauf der Gäste-Goali aus dem Tor herauseilt, aber den Ball nicht richtig trifft. Florian Spitzer ist darauf hin zur Stelle, setzt gut nach und schiebt schließlich ins leere Tor zur 1:0 Pausenführung ein.

Gmunden bringt den Sieg über die Zeit

Nach dem Seitenwechsel haben die Traunsee-Kicker taktisch umgestellt und bekommen so etwas mehr Kontrolle über die Partie, Schwanenstadt hält aber weiterhin gut dagegen. Gmunden spielt sich im zweiten Abschnitt mehr gefährliche Möglichkeiten heraus, wobei einmal Amar Hodzic einen Stanglpass von Spitzer vergibt. In einer anderen Situation läuft der Torschütze Spitzer alleine aufs Tor zu, sein Abschluss landet aber über der Querlatte. So bleibt die Partie offen bis zum Schluss, vor allem auch, weil Schwanenstadt am Schluss nochmal aufmacht und versucht, den Ausgleich zu machen. Im Endeffekt springen aber keine zwingenden Chancen dabei heraus und das Spiel endet mit einem 1:0 Heimerfolg für Gmunden.

Stimme zum Spiel:

Christoph Brummayer, Trainer SV Gmunden:

„Es war heute kein schönes Spiel, aber am Ende zählen die Punkte und wir nehmen den Sieg mit. Wir haben in der Saison zehn Spiele schon nicht verloren und dabei sechs Mal daheim zu null gespielt – ich weiß nicht, ob es so etwas noch wo in Oberösterreich gibt. Nichtsdestotrotz bleiben wir demütig und schauen von Spiel zu Spiel, vor allem auch weil Bad Wimsbach und Grieskirchen starke Gegner sind."

