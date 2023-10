SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b feiert ersten Saisonsieg gegen Esternberg

Details Samstag, 14. Oktober 2023 18:43

Kellerduell in der Landesliga West. Der Tabellenletzte SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b empfing in der elften Runde den Tabellendreizehnten Union Leithner Bau Esternberg. Beide Teams benötigen dringend Punkte. Die Gastgeber konnten überhaubt erst zwei Punkte in dieser Saison einfahren und warten bereits sehnsüchtig auf den ersten Saisonsieg. Bei den Gästen sieht die Lage nicht viel besser aus. Nur ein Punkt aus ein den letzten fünf Spielen und erst fünf Punkte insgesamt stehen auf dem Konto der Gäste. Und nach dem Spiel übernimmt auch noch gleich die rote Laterne von den Gastgebern. Diese gewinnen am Ende mit 2:0(0:0) und konnten nun endlich ihren ersten Saisonsieg feiern und zumindest für eine Runde den letzten Tabellenplatz abgeben.

Beide Teams zunächst nervös

In der ersten Hälfte war den Mannschaften ihre schwierige Situation anzumerken. Beide Teams agierten nervös und leisteten sich viele Fehler im Aufbauspiel, was zur Folge hatte, dass es zu wenig guten Möglichkeiten kam. Lediglich in der 18. Minute hatte Julian Peherstorfer eine gute Möglichkeit für die Gastgeber. Nach Vorarbeit von Jakob Zimmerberger spitzelt er den Ball aber am Tor vorbei.

Gastgeber mausern sich in Hälfte zwei

Der Trainer der Heimmannschaft scheint in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden zu haben, denn seine Truppe kommt wesentlich besser aus der Kabine als die Gäste. St. Marienkirchen dominiert die Partie zusehends und erspielt sich viele Chancen, geht aber sehr verschwenderisch damit um. Bei gleich bei zwei Situation stehen die Gastgeber alleine vor dem gegnerischen Torhüter und schaffen es nicht die Kugel im Kasten zu versenken. In der 86. Minute war es dann endlich soweit mit dem ersten Treffer, allerdings hat der Gegner dabei kräftig mitgeholfen. Nach einem Stanglpass von Stephan Dieplinger versucht Esternbergs Mario Fuchs den Ball zu klären, versenkt den Ball aber im eigenen Tor und bringt somit den Gegner in Führung. In der 90. Minute sorgt die Heimmannschaft dann für die endgültige Entscheidung. Tobias Hochreiter kommt auf der linken Seite an den Ball und lässt gleich vier Gegenspieler hintereinander stehen. Und nach dem Solo hat er trotzdem noch die Kraft und die Nerven den Ball im Tor unterzubringen. Die Gastgeber feiern somit einen verdienten 2:0-Heimerfolg und gleichzeitig der ersten Saisonsieg überhaupt gegen die Union Esternberg, und können die rote Laterne auch gleich an diese abgeben.

Stimme zum Spiel:

Josef Iglseder, Trainer SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b:

"Wir sind extrem erleichtert, das war heute ein verdienter Sieg. Für beide Teams war das eine extrem wichtige Partie. Die erste Hälfte war extrem zerfahren, da spürte man die Nervösität der beiden Mannschaften. In der zweiten Hälfte haben nur noch wir gespielt."

