SV Grieskirchen mit dritter Heimniederlage gegen Schalchen

In der elften Runde der Landesliga West empfing der SV Pöttinger Grieskirchen den SV Hai Schalchen. Die Gastgeber liegen vor der Partie mit Respektabstand auf den ungeschlagenen SV Gmunden auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Gastgeber haben sich nach einem durchwachsenen Saisonstart wieder gefangen und liegen derzeti auf Platz acht in der Tabelle. Von den letzten fünf Partien konnte man drei gewinnen und einmal Unentschieden spielen. Und es sollte heute ein weiterer Sieg hinzukommen, denn am Ende gewinnen die Braunauer mit 1:0 und entführen drei Punkte aus Grieskirchen.

Grieskirchen kontrolliert das Spiel

Die Gastgeber legen zu Beginn gleich ein ordentliches Tempo an den Tag und weisen wesentlich mehr Spielanteile auf, gegen die tiefstehende Abwehr des Gegners tut man sich trotzdem schwer. Grieskirchen setzt auf Gegenpressing und versucht die Bälle in die Tiefe zu spielen, aber Schalchens Abwehr ist heute hellwach. Die Gäste kommen selber nur zu wenigen Chancen, und das auch nur nach Fehlern von den Grieskirchnern. In der 33. Minute zeigt der Schiedsrichter nach einem Handspiel im Strafraum der Gäste auf den Elfmeterpunkt. Kapitätn Matthias Leibetseder tritt an und vergibt die Möglichkeit auf die Führung.

Schalchen hält weiter gut dagegen

Auch in Hälfte zwei läuft Grieskirchen gegen den Schalchner Abwehrriegel an und kommt nur zu wenig klaren Chacnen. Ein Lattentreffer von Andreas König gehört zu den seltenen Highlights der Partie. Der eingewechselte David Hangweirer vergibt darüber hinaus alleine vor dem gegnerischen Torhüter eine Riesenmöglichkeit auf die Führung. In der 85. Minute erhält Schalchen etwa 25 Meter vor der Torauslinie einen Einwurf, dieser geht zu Lukas Berer. Der schirmt den Ball sehr gekonnt ab und zieht zuerst nach innen um dann den Ball sehr präzise im langen Eck zu versenken. In der Schlussphase versucht Grieskirchen noch einmal alles um den Ausgleich zu erzielen, aber es will einfach nichts mehr gelingen.

Stimme zum Spiel:

Reinhard Furthner, Trainer SV Grieskirchen:

"Wir sind heute maximal unzufrieden. Das war schon die dritte Heimniederlage in dieser Saison, das ist für uns eher untypisch. Wir sind ständig angerannt und haben viele Chancen vergeben und vergeben dann auch noch einen Elfmeter. Wir waren sehr dominant, aber Schalchen hat auch sehr gut dagegengehalten."

