Erster Derbysieg für FC Andorf gegen Schärding seit vier Jahren

Details Donnerstag, 26. Oktober 2023 10:57

Zum Auftakt der 13. Runde der Landesliga West stand das Derby zwischen dem SK Waizenauer Schärding/ATSV und der SPG FC Illumina Andorf/Sigharting auf dem Programm. Die Gastgeber mussten am vergangenen Wochenende eine herbe 0:7-Niederlage gegen den Tabellenführer aus Gmunden einstecken. Die Truppe von Trainer Holger Stemplinger liegt vor der Partie mit zwölf Punkten nur auf Rang zehn in der Tabelle. Auch die Gäste spielen bisher eine eher durchwachsene Saison, auch wenn gerade ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen ist. In den letzten drei Partien blieb Andorf ungeschlagen und kontne dabei zwei Siege holen, in der Tabelle liegt die Mannschaft von Trainer Bernhard Straif auf Rang acht. Im gestrigen Derby konnte man den Aufwärtstrend bestätigen und einen knappen 1:0-Auswärtserfolg beim Rivalen aus Schärding feiern und außerdem eine vierjährige Durststrecke beenden.

Viel Kampf, wenig Chancen

Wie für ein Derby üblich, ist auch dieses Spiel von harten Zweikämpfen geprägt. Die Gäste aus Andorf kontrollieren die Partie weitesgehend, aber Topchancen sind in zunächst Mangelware. Andorf kommt vereinzelt aus der Distanz zum Abschluss, aber Schärdings Schlussmann Andreas Michl ist jedes Mal zur Stelle. Beiden Mannschaften fehlt in der Offensive die nötige Kreativität um gefährlich zu werden, und die zahlreichen Fouls sorgen dafür, dass kein richtiger Spielfluss entsteht. In der 41. Minute kommen die Gäste durch Thomas Kickinger zu einer ersten guten Möglichkeit. Nach Vorlage von Lukas Zikeli lässt er einen Verteidiger aussteigen und schießt den Ball nur knapp über das Tor. Kurz vor dem Pausenpfiff kommen auch die Schärdinger zu ihrer ersten Chance. Nach einem Patzer der Andorfer im Spielaufbau können die Gastgeber über die rechte Seite einen vielversprechenden Konter starten, die Hereingabe findet allerdings keinen Abnehmer. Wenig überraschend geht es ohne Tore in die Kabinen.

Andorf drückt mehr aufs Gas

Kurz nach Wiederanpfiff fällt der erste und einzige Treffer in diesem Spiel. In der 49. Minute kommt Andorfs Jakob Manetsgruber an der Strafraumgrenze zum Abschluss, den Schärdings Michl noch abwehren kann. Beim Nachschuss von Manuel Reitinger schaut die Schärdinger Hintermannschaft allerdings nur zu und es steht 1:0 für die Gäste. Der Führungstreffer tut den Gästen sichtlich gut und sie kontrollieren die Partie jetzt noch mehr als in Hälfte eins. Die Gastgeber sind hauptsächlich damit beschäftigt, ein weiteres Gegentor zu verhindern, was zur Folge hat, dass sich Andorf trotz Überlegenheit keine wirklichen Topchancen herausspielen kann. In der 71. Minute kann Andreas Michl die Vorentscheidung für Andorf verhindern, in dem er einen gut platzierten Schlenzer von Lukas Zikeli ins rechte Kreuzeck noch sehenswert pariert. In der 84. Minute setzt Andorfs Mario Illibauer einen Freistoß aus der Distanz an die Latte. Aufgrund der manelnden Torchancen und der schwachen Chancenverwertung endet die Partie letztendlich mit 1:0-Sieg für die Gäste aus Andorf, die ihren ersten Derbysieg seit vier Jahren fiern dürfen.

Stimme zum Spiel:

Andreas Michl, sportlicher Leiter SK Schärding:

"Ein Niederlage im Derby tut immer weh, vor allem weil wir vier Jahre lang keines verloren haben. Andorf hat verdient gewonnen, aufgrund des Spielverlaufs wäre nicht mehr als ein Unentschieden für uns nicht drin gewesen. Das war heute ein eher mäßiges Spiel auf mäßigem Niveau."

