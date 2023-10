SV Schalchen setzt Siegeslauf nach schwieriger Partie gegen Sattledt fort

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 09:21

Der ATSV Bamminger Sattledt bildet derzeit das Schlusslicht in der Tabelle der Landesliga West. Nur ein Punkt aus den vergangenen vier Partien und gerade einmal fünf Punkte ingesamt nach zwölf Runden stehen auf dem Konto der Eder-Elf. Es ist deshalb nicht gerade von Vorteil, dass der Gegner in der 13. Runde ausgerechnet der SV HAI Schalchen ist. Die Mannschaft von Trainer Robert Pessentheiner feierte zuletzt drei Siege in Folge und steht vor der Partie mit 20 Punkten auf Rang vier in der Tabelle. Trotz einer beherzten Leistung der Heimmannschaft geht der Erfolgslauf der Schlachener weiter. Am Ende setzen sich die Gäste in einer hart umkämpften Partie mit 2:0 durch.

Sattledt macht keine Geschenke

Die Heimmannschaft ist von Anfang an hellwach und kämpft um jeden Ball, was es den Gästen sehr schwer macht ins Spiel zu kommen. Die Gäste machen viele Fehlpässe und müssen etliche Ballverluste beklagen. Je länger das Spiel dauert, desto besser finden die Gäste in die Partie. Chancen sind dennoch Mangelware, aber in der 39. Spielminute können die Gäste ihre erste Chance in diesem Spiel in ein Tor verwandeln. Schalchen erobert auf der linken Seite den Ball und nach einem schnellen Doppelpass bekommt Simon Langgartner dern Ball in die Tiefe gespielt und spitzelt den Ball am Torhüter vorbei zur Führung für seine Mannschaft.

Schalchen von Führung beflügelt

Die Führung tut den Gästen sichtlich gut, sie haben das Spiel jetzt besser im Griff. Die Heimmannschaft zeigt allerdings auch weiterhin eine beherzte Leistung und somit kommen die Gäste auch in der zweiten Hälfte zu wenig Möglichkeiten, bis zur 59. Minute. Bei einem Angriff über die rechte Seite kommt der Torschütze zum 1:0, Simon Langgartner, an den Ball und flankt zur Mitte, wo Lukas Berer mit einem Kopfball den Torhüter sehr geschickt überhebt und auf 2:0 für sein Team stellt. Als wäre der Rückstand nicht schon bitter genug, muss der ATSV Sattledt jetzt noch weitere Rückschläge hinnehmen. Zuerst sieht Daniel Hubinger in der 76. Minute die zweite gelbe Karte und muss vorsichtig vom Platz, dann verschießt Sattledt in der 83. Minute auch noch einen Elfemter. Somit unterliegt der ATSV Sattledt am Ende trotz einer beherzten Leistung mit 0:2 und bleibt damit Tabellenschlusslicht. Die couragierte Leistung der Mannschaft gibt aber weiterhin Hoffnung.

Stimme zum Spiel

Klaus Erkner, Sportlicher Leiter SV Schalchen:

"Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Es war so zu erwarten, dass es ein schwieriges Spiel wird. Sattledt hat bisher nur wenige Gegentore kassiert. Es war heute ein sehr schwieriges Spiel und sehr schwierige Platzverhältnisse. Wir haben uns schwer getan gegen diesen Gegner. Diese Mannschaft hat sich noch nicht aufgegeben, diese Mannschaft lebt."

