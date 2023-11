Torloses Unentschieden im Derby zwischen SC Schwanenstadt und Kammer

Details Samstag, 04. November 2023 21:02

Sowohl der SC Schwanenstadt 08 als auch der SK UEBEX LED Kammer haben in der letzten Woche knappe 1:0 Siege gefeiert, damit sind die beiden Teams vor dem Spieltag punktegleich in der Tabelle der Landesliga West. In der vorletzten Runde vor der Winterpause wollen beide mit einem Sieg eine gute Ausgangslage für das Frühjahr schaffen, am Ende werden die Punkte geteilt.

Schwanenstadt besser im Spiel

Über 400 Fans im Schwanenstädter Stadion vor der Au erwarten auf Grund der Tabellensituation ein enges Spiel und das sehen sie auch. Für ein Derby ist die Begegnung nicht sonderlich intensiv und verläuft großteils sehr fair. Die Gastgeber sind im ersten Abschnitt spielerisch die bessere Mannschaft, sie erspielen sich aber zumeist nur Halbchancen. Entweder fehlt es am Abnehmer für den Stanglpass oder die Defensive der Gäste verteidigt konsequent genug. Kammer hingegen tut sich schwer, überhaupt in Abschlusssituationen zu kommen und so geht es torlos in die Pause.

Kammer verpasst Lucky Punch

Nach dem Seitenwechsel ist Kammer die bessere Mannschaft. Bereits kurz nach Wiederanpfiff landet ein Heber der Gäste an der Querlatte – die bisher beste Gelegenheit der Partie. Generell wird Kammer immer wieder gefährlich durch Standardsituationen, während Schwanenstadt zu viel in die Breite und zu wenig in die Tiefe spielt in der zweiten Halbzeit. In der Schlussphase wird’s dann nochmal gefährlich im Strafraum der Hausherren: Nach einem Freistoß ist Philipp Bauer aber auf seinem Posten und pariert. Nachdem beide Mannschaften eine Halbzeit mehr vom Spiel hatten, geht diese Punkteteilung in Ordnung.

Mit dem Unentschieden bleiben die Mannschaften punktegleich auf den Plätzen zehn und elf. Zum Abschluss der Herbstsaison empfängt Kammer Pettenbach und Schwanenstadt muss zeitgleich auswärts in Grieskirchen ran.

Stimmen zum Spiel:

Jürgen Schobesberger, Trainer SK Kammer:

„Gerechter kann ein Unentschieden nicht sein. Auf beiden Chancen hat es nicht viele Chancen gegeben, es war ein recht Highlight-armes Spiel. Mit dem Punkt im Derby sind wir zufrieden.

Roman Untersberger, Trainer SC Schwanenstadt:

„Natürlich hätten beide Mannschaften gerne das Derby gewonnen, aber das Unentschieden ist gerecht für mich. Als Aufsteiger in einer sehr ausgeglichenen Liga sind wir zufrieden mit den 16 Punkten, wenngleich mehr möglich gewesen wäre. Wir haben in den letzten drei Spielen kein Gegentor kassiert und wollen gegen Grieskirchen punkten, auch wenn wir wissen, dass sie ein starker Gegner sind.“Die Besten: Pauschallob bzw. Michael Sammer (IV)

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.