SV Grieskirchen holt zu Hause knappen 1:0 Sieg gegen Schwanenstadt

Während der SV Pöttinger Grieskirchen zuletzt zwei Mal den Kürzeren gezogen hat, ist der SC Schwanenstadt 08 seit drei Spielen ungeschlagen. Die Form spricht also zwar für die Gäste aus Schwanenstadt, mit einem Blick auf die Tabelle der Landesliga West sind aber die Hausherren zu favorisieren. Die 5. Platzierten Grieskirchner wollen mit einem Sieg zum Abschluss der Herbstsaison eine gute Ausgangslage für das Frühjahr schaffen, was mit einem knappen 1:0 Heimerfolg auch klappt.

Torlose erste Halbzeit

Die rund 150 Fans in Grieskirchen erleben eine kampfbetonte Begegnung. Der Jahreszeit geschuldet sind die Platzverhältnisse nicht mehr optimal und das wirkt sich auch auf das Spiel aus. Weil beide Mannschaften spielerische Lösungen suchen, hat das zur Folge, dass es durch die Platzverhältnisse immer wieder technische Fehler gibt, die zu Ballverlusten führen. So geht es hin und her, beide Teams haben Gelegenheiten. Die erste Topchance haben die Gäste aus Schwanenstadt durch Cam, der kann jedoch nicht zur Führung verwandelt. Die Hausherren kommen auch zu Möglichkeiten im ersten Durchgang, nach etwas mehr als einer halben Stunde scheitert Willinger per Kopf. Unterm Strich ist Grieskirchen der Führung einen Ticken näher und hat mehr Kontrolle über das Spiel, ohne Kapital daraus zu schlagen. So geht es ohne Tore in die Halbzeitpause

Kapl entscheidet Partie zugunsten Grieskirchen

Beide Mannschaften kommen unverändert aus der Kabine und es dauert nicht lange, bis Grieskirchen in Führung geht. Ein Einwurf der Hausherren wird verlängert und landet bei Klaus Kapl, der eiskalt verwandelt. In der Folge findet Grieskirchen noch zwei, drei weitere Gelegenheiten vor, wirklich gefährlich wird es aber nicht für die Schwanenstädter Defensive. Grieskirchen unterläuft im Aufbauspiel ein Fehler und Schwanenstadt kann einen Querpass ablaufen, sie fahren einen gefährlichen Konter, verpassen es aber den Ausgleich zu erzielen. In der Schlussphase stellen die Gäste auf ein 3-4-3 um. Über die aktiven Flügelspieler versuchen sie immer wieder noch den Ausgleich zu erzwingen, während Grieskirchen auf Umschaltsituationen lauert. Am Ende bringt Grieskirchen den Sieg über die Zeit und überwintert damit auf dem 4. Platz, wobei den 2. Schalchen und den 8. Bad Wimsbach nur vier Punkte trennen.

Stimme zum Spiel:

Reinhard Furthner, Trainer SV Grieskirchen:

„Wir sind froh um die drei Punkte vor der Winterpause, die ganze Mannschaft hat heute gut umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Einerseits haben wir sicher etliche Punkte liegen gelassen, andererseits haben wir die Vorgaben vom Saisonstart umgesetzt. Wir sind vorne dabei und integrieren junge Spieler.“

