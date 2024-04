Sattledt erkämpft sich Punkt in Grieskirchen durch Last-Minute-Elfmeter

Details Samstag, 06. April 2024 10:04

Am gestrigen Freitagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Pöttinger Grieskirchen und dem ATSV Bamminger Sattledt im Rahmen der 21. Runde der Landesliga West vor einem Publikum von rund 300 Zuseher:inne im Grieskirchner Fröling-Stadion. Beide Mannschaften feierten am vergangenen Wochenende einen deutlichen 3:0 Sieg. Die Hausherren aus Grieskirchen erledigten ihre Hausaufgaben gegen das Schlusslicht aus Marienkirchen und bleiben dadurch im oberen Tabellendrittel. Sattledt konnte mit dem Sieg gegen Kammer wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammeln, woran man gegen Grieskirchen sicherlich anknüpfen wollte.

Drei Tore und ein verschossener Strafstoß in der ersten Hälfte

Allerdings waren es die Hausherren aus Grieskirchen, die das Spiel in der Anfangsphase bestimmten. Trotz zahlreicher Verletzungen agierten die Grieskirchner selbstbewusst und zielstrebig. Nach gut 15 Minuten gab es dann jedoch einen Strafstoß für die Gäste aus Sattledt. Dieser wurde jedoch verschossen, weshalb das Spiel spannend blieb. In der 23. Minute gab es dann einen Augenschmaus für die Zuseher:innen in Grieskirchen. In jener Spielminute verewandelte Matthias Leibetseder nämlich einen Freistoß hinein in die Maschen zur verdienten Führung für die Gastgeber. Diese wurde jedoch nur vier Minuten später von den Gästen aus Sattledt egalisiert. Gabriel Strobl stand in der 27. Minute goldrichtig und erzielte den Treffer zum zwischenzeitlichen Ausgleich für Sattledt. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte blieben jedoch weiterhin die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft. Und man konnte sich auch belohnen: Andreas König erzielte in der 36. Minute nach einem schönen Volleyschuss die erneute Führung für Grieskirchen.

Elfmeter und Gelb-Rote Karte kosten Grieskirchen den Sieg

Nachdem Grieskirchen in der ersten Hälfte noch die bessere Mannschaft waren, drehte sich der Spieß in der zweiten Hälfte. Die Sattledter spielten nach der Halbzeitpause mit mehr Risiko und man konnte die Kontrolle über das Spiel gewinnen, allerdings gelang der Ausgleich lange nicht. In der 76. Minute wurde der Grieskirchner Thomas Stadler nach der zweiten Verwarnung des Feldes verwiesen. Somit agierten die Gäste in der Schlussviertelstunde in Überzahl und kurz vor Schluss krachte es dann im Strafraum der Hausherren. Sattledt bekam einen Elfmeter zugesprochen. Semih Gölemez übernahm die Verantwortung und verwandelte den Elfer souverän zum ersehnten Ausgleich und 2:2 Endstand.

Friedrich Glechner, sportlicher Leiter Grieskirchen:

"Im Hinblick auf unsere Personalsorgen haben wir heute eine solide Leistung gebracht und sind trotz dem späten Ausgleich nicht unzufrieden, da Sattledt in der zweiten Hälfte nochmal stark zurückgekommen ist."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

