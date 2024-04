Verfolgerduell - Die SPG Pettenbach/Grünau bezwingt die SPG FC Illumina Andorf/Sigharting!

Details Samstag, 06. April 2024 10:55

Im Rahmen der 21. Runde der Landesliga West kam es am Freitagabend zum Spitzenspiel im Rennen um den zweiten Tabellenrang zwischen der SPG Pettenbach/Grünau und der SPG FC Illumina Andorf/Sigharting. Während die Gäste vergangene Woche einen knappen Sieg gegen Schwanenstadt erzielen konnten, möchten die Gastgeber die jüngsten beiden Pleiten wieder gut machen. Der Kampf um den Platz hinter dem unangefochtenen Tabellenführer aus Gmunden ist spannend wie kaum zuvor. Etliche Mannschaften haben noch alle Chancen diesen zu erreichen. Demnach möchte man vor allem die direkten Duelle für sich entscheiden, um sich von der Konkurrenz etwas abheben zu können.

Schneid abgekauft

Von Beginn an merkten man den Hausherren an, dass sie einen konkreten Plan verfolgten, wie sie dieses Spiel gestalten möchten. Bereits in den ersten Minuten bereitete man dem Gegner erhebliche Probleme und kam zu der ein oder anderen Großchance. Man ließ den Gästen wenig Raum, attackierte früh und kam dementsprechenden zu hohen Ballgewinnen. In jener angesprochenen Anfangsphase hatten sowohl Michael Klinglmair, welcher am Aluminium scheiterte, als auch Simon Weinzirl mit einem sehenswerten Volleyschuss, den Führungstreffer am Fuß. In dieser Phase bewies man auf Seiten der SPG Pettenbach/Grünau aber Geduld und konnte das Tempo weiterhin hochhalten. Die Gäste aus Andorf kamen in keiner Phase der ersten Hälfte so richtig in Spiel, da man mit der aggressiven Spielweise und der Zweikampfstärke der Heimischen sichtlich Probleme hatte.

Heimischen belohnen sich für bärenstarke Halbzeit

In der 35 war es so weit und die Hausherren konnten verdient in Führung gehen. Simon Weinzirl brachte seine Mannschaft nach einem Distanzschuss, welcher noch leicht abgefälscht wurde, in Führung. Für die Gäste aus Andorf sollte es bereits vor der Halbzeitpause doppelt bitter kommen. Sowohl Benedikt Großbötzl als auch Jacob David Manetsgruber mussten mit Kopfverletzung vom Feld gebracht werden. Dem nicht genug, fand man einen Gastgeber vor, welcher einen leicht geschockten Gast aus Andorf umgehend bestrafen sollte. Nach schöner Kombination konnte David Klausriegler seinen bereits 13. Saisontreffer erzielen und das Ergebnis auf 2:0 erhöhen.

Souverän zu Ende gespielt

Auch in Halbzeit zwei änderte sich an der Spielanlage wenig. So waren es weiterhin die Heimischen, welche das Tempo bestimmten und das Spielgeschehen lenkten. Lediglich die konkreten Tormöglichkeiten blieben in dieser Phase aus. Die erste konkrete und auch mit Abstand gefährlichste Szene der Gäste ereignete sich in der 65. Minute. Der eingewechselte Tolga Celepci kam in aussichtsreicher Position zum Abschluss, scheiterte aber am Aluminium. Diese Chance blieb somit ungenutzt und so gaben die Hausherren bis zum Ende der Partie das Heft nicht mehr aus der Hand und siegten verdient mit 2:0. Ein weiterer Wehmutstropfen für die Gäste, die heute definitiv nicht vom Glück verfolgt wurden, war eine weitere Verletzung in der Schlussphase in Person von Valentin Grossbötzl, welcher ebenfalls mit Kopfverletzung vom Platz musste.

Rainer Kührer, Trainer SPG Pettenbach/Grünau:

„Wir haben heute so gespielt wie es der Gegner nicht möchte und haben es ihnen durch unsere aggressive Spielweise extrem schwer gemacht. In Summe ein verdienter Sieg und eine der besten Halbzeiten die ich von meiner Mannschaft bis dato gesehen habe. Ich wünsche den verletzten Spielern von Andorf gute Besserung!“

Die Besten SPG Pettenbach/Grünau: Pauschallob!

