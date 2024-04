Antonov-Hattrick beschert Gschwandt den ersten Rückrundensieg gegen Munderfing

Details Sonntag, 07. April 2024 10:15

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Unis Gschwandt und dem FC Munderfing im Rahmen der 21. Runde der Landesliga West in Gschwandt vor einer Kulisse von rund 150 Zuseher:innen. Die Gäste aus Munderfing mussten zuletzt gegen die Spitzenmannschaften aus Gmunden und Schalchen zwei bittere Pleiten einfahren, wodurch der Abstand zu den unteren Tabellenplätzen leicht geschrumpft ist. Die Hausherren aus Gschwandt hatten bislang ebenfalls eine durchwachsenen Rückrunde in der man immer noch auf den ersten Sieg wartet, nachdem man zuletzt gegen Schalchen einen Sieg aus der Hand gab.

Munderfing mit unglücklichem Platzverweis

Zu Beginn des Spiels kamen die Gäste aus Munderfing besser in die Partie als die Hausherren und man hatte bereits früh aussichtsreiche Chancen auf den frühen Führungstreffer. Allerdings wurden die Hausherren nach den gefährlichen Angriffen der Gäste dann auch schnell wach und man kam immer besser ins Spiel. In der 13. Minute klingelte es dann das erste Mal im Kasten der Gäste, nachdem Miroslav Antonov den Führungstreffer für Gschwandt erzielte. Im weiteren Verlauf der Partie ging es wieder ausgeglichener zu, bis es zu einem Platzverweis auf Seiten der Gäste kam. Sebastian Angerer erhielt binnen drei Minuten zwei Mal den gelben Karton vom Schiedsrichter und musste im Zuge der zweiten Verwarnung in der 28. Minute das Spielfeld verlassen. Somit mussten die Gäste in Unterzahl gegen Hausherren antreten, die immer stärker wurden.

Antonov-Hattrick macht den Sieg perfekt

In der zweiten Hälfte versuchten die Gastgeber dann, das Spielgeschehen in die Hand zu nehmen und die Überzahl auszunutzen. Dies gelang den Schüztlingen von Trainer Lukas Huemer sehr gut und man konnte die Führung erhöhen. In der 70. Minute staubte Antonov nach einem Abpraller ab und erhöhte die Führung für die Hausherren auf 2:0. In der 76. Spielminute gab es dann noch einen Platzverweis auf Seiten der Gastgeber, nachdem sich Enis Mullabazi die zweite Verwarnung abgeholt hatte. Danach gab es ein kurzes Aufbäumen der Munderfinger, welches allerdings schnell wieder beendet wurde. Nedim Rizvanovic erhöhte die Führung in der 83. Minute auf 3:0 und nur vier Minuten später gelang Miroslav Antonov noch sein Hattrick zum 4:0 Endstand.

Michael Hintenaus, Sektionsleiter Gschwandt:

"Wir hätten den Sack schon in der ersten Halbzeit zumachen sollen, da wir dort einige Gelegenheiten hatten. Letztendlich haben wir dies dann am Ende noch getan und wichtiges Selbstvertrauen für das Derby nächste Woche getankt."

Spieler des Spiels: Miroslav Antonov

