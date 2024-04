Unentschieden im Kellerduell zwischen SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b und Sattledt

Details Sonntag, 14. April 2024 01:57

Im Rahmen des 22. Spieltags der Landesliga West kam es am Samstagnachmittag zum Aufeinandertreffen zwischen der SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b und dem ATSV Bamminger Sattledt. In der Tabelle stehen die beiden Mannschaften auf dem vorletzten bzw. letzten Tabellenplatz und die Heimmannschaft St. Marienkirchen/Wallern hätte mit einem Sieg bis auf einen Punkt an Sattledt ran rücken können. Durch den Ausgleichstreffer von St. Marienkirchen/Wallern, der nur eine Minute nach dem Führungstreffer von Sattledt erzielt wurde, trennen die beiden Mannschaften aber weiterhin vier Punkte voneinander.

Torlos in die Halbzeitpause

Die Heimmannschaft startete in der Anfangsphase gut in die Partie und kam in den ersten Minuten immer wieder gefährlich vors Tor; dabei hätte der Tabellenletzte den Spielstand auch schon auf 1:0 stellen können. Defensiv stand man ebenso sehr stabil und ließ wenige Chancen zu. Das Spiel entwickelte sich bis zum Halbzeitpfiff dann aber eher zu einem zähen Spiel. St. Marienkirchen/Wallern war zwar die bessere Mannschaft, konnte sich in Halbzeit eins jedoch noch nicht mit einem Tor belohnen. Mit einem 0:0 ging es in die Halbzeitpause.

Traumtore auf beiden Seiten

Sattledt kam nach der Halbzeitpause deutlich mutiger zurück aufs Spielfeld, sodass die Partie sich immer ausgeglichener gestaltete. Vor allem durch Standardsituationen probierten sie immer wieder Akzente in der Offensive zu setzten. Der erste Treffer des Spiels fiel dann auch durch einen zweiten Ball bei einem Standard: Nach knapp über einer Stunde erzielte Maximilian Strobl mit seinem ersten Saisontor das 1:0 durch einen präzisen Schuss in den Knick für Sattledt – ein wunderschöner Treffer. Nur wenige Sekunden nach dem sehenswerten Führungstor erzielten die Hausherren im direkten Gegenzug, ebenfalls durch einen zweiten Ball bei einem Standard, postwendend den Ausgleichstreffer. Josip Vareskic erzielte einen beinahe identischen Treffer. Er haute das Leder von etwas weiterer Entfernung ebenfalls wieder perfekt in den Knick und konnte ebenso sein 1. Saisontor bejubeln. Nach diesen fulminanten Minuten blieb die Heimmannschaft das etwas bessere Team und kreierte weiterhin die ein oder andere gefährliche Torchance, es fehlte aber die nötige Konsequenz und das Quäntchen Glück, um den Spielstand komplett zu drehen. Bis zum Schluss blieb es eine umkämpfte Partie um den Sieg, am Ergebnis änderte sich bis zum Schlusspfiff jedoch nichts mehr – es blieb beim 1 zu 1.

Stefan Unterberger, Trainer St. Marienkirchen/Wallern:

„Shoutout an die ganze Mannschaft, sie haben sich ab Minute eins bis Minute 90 dagegengestemmt. Wir haben es wirklich gut gemacht, es fehlte leider einfach die letzte Konsequenz, damit man so ein Spiel gewinnt.“

