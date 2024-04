Kammer feiert Auswärtssieg in Schärding durch späten Doppelschlag

Details Freitag, 12. April 2024 23:20

Am gestrigen Freitagabend kam es im Rahmen der 22. Runde der Landesliga West zum Aufeinandertreffen zwischen dem SK Waizenauer Schärding und dem SK UEBEX LED Kammer in der Schärdinger Baunti Arena vor einem Publikum von rund 250 Zuseher:innen. Die Gäste aus Kammer hatten am letzten Wochenende spielfrei, wodurch sich der Abstand auf die Relegationsplätze verkleinerte. Schärding musste zuletzt eine 4:0 Auswärtspleite in Bad Wimsbach hinnehmen, wodurch man auch nur einen Vorsprung von zwei Punkten auf den Kontrahenten aus Kammer hatte. Ein Duell auf Augenhöhe war somit vorprogrammiert.

Ausgeglichenes Duell in der ersten Hälfte

In der Anfangsphase des Spiels waren die Hausherren aus Schärding die spielbestimmendere Mannschaft gegen Gäste aus Kammer, die zunächst nur schwer in die Partie hineinfanden. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte kamen die Gäste dann jedoch mehr zum Zug und die Partie gestaltete sich zunehmend ausgeglichener. Beide Teams agierten sehr kampfbetont und keiner wollte dem Gegner etwas schenken. Vor dem Tor ließen beide Teams in der ersten Hälfte jedenfalls die Effizienz vermissen, weshalb man sich mit einem torlosem Remis zur Halbzeitpause trennte.

Elfmeter auf beiden Seiten

Nach der Halbzeitpause waren wieder die Hausherren aus Schärding die Mannschaft mit den größeren Spielanteilen. Die Schützlinge von Cheftrainer Holger Stemplinger zeigten eine gute Reaktion nach der Auswärtspleite in Bad Wimsbach und man bot dem Publikum einen sehenswerten Fußball, der jedoch lange keine Tore brachte. In der 71. Spielminute sollte der Bann dann jedoch brechen. In jener Minute bekamen die Hausherren nämlich einen Strafstoß zugesprochen, den Marcel Lenzbauer souverän zur 1:0 Führung für die Gastgeber verwandelte, die zu diesem Zeitpunkt auch verdient war. In der Schlussviertelstunde nahm das Spiel dann nochmal Fahrt auf. In der 84. Minute gab es einen Strafstoß auf der Gegenseite für die Gäste aus Kammer. Manuel Alexander übernahm die Verantwortung vom Punkt und glich somit aus. Nach dem Ausgleich waren die Gäste dann nochmal Feuer und Flamme und man wollte den Sieg erzwingen. Nur zwei Minuten später erzielte man den nächsten Treffer durch Daniel Gruber, der die Führung für Kammer erzielte. Bei jener 2:1 Führung blieb es auch und Kammer feierte einen späten Sieg in Schärding.

Jürgen Schobesberger, Trainer Kammer:

„Schärding war heute ein richtig schwieriger Gegner und wir waren wirklich sehr gefordert. Allerdings haben wir eine sehr gute Moral bewiesen und mit einer tollen Teamleistung den Sieg geholt.“

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

