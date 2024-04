Schalchen feiert souveränen Heimsieg gegen Schwanenstadt

Details Sonntag, 14. April 2024 10:23

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV HAI Schalchen und dem SC Schwanenstadt 08 im Rahmen der 22. Runde der Landesliga West in der Schalchner HAI Arena. Die Hausherren aus Schalchen konnten zuletzt einen knappen Auswärtssieg in Peuerbach feiern, womit man sich gegen einen direkten Konkurreten im Kampf um den zweiten Platz hinter dem Ligakrösus aus Gmunden durchsetzen konnte. Für die Schwanenstädter lief die Rückrunde bislang noch nicht sehr berauschend und man musste zuletzt eine Heimniederlage gegen Esternberg hinnehmen.

Schalchen gibt den Ton an

Die Form der beiden Teams der letzten Wochen widerspiegelte sich in der Anfangsphase der ersten Hälfte auch auf dem Spielfeld in Schalchen. Die Gastgeber agierten wie erwartet als spielbestimmende Mannschaft und man gab den Ton in der Partie an. Nach 17. Minuten konnten die Hausherren dann bereits den ersten Treffer des Spiels erzielen. Christoph Friedl stand in jener Spielminute goldrichtig und bugsierte das runde Leder gekonnt in die Maschen zur 1:0 Führung für Schalchen, die zu diesem Zeitpunkt auch verdient war. Auch danach blieben die Gastgeber weiterhin am Drücker und man ließ nur wenig zu gegen harmlose Gäste aus Schwanenstadt. In der 28. Minute klingelte es dann erneut im Kaster der Gäste, nachdem Lukas Berer die Führung der Schalchner auf 2:0 erhöhte. Bei jenem Spielstand blieb es dann auch bis zur Halbzeitpause.

Weger mit der Vorentscheidung

Zu Beginn der zweiten Hälfte wollten die Gäste aus Schwanenstadt eine Reaktion zeigen und man versuchte, nochmals ins Spiel zu kommen. Allerdings wurden jegliche Hoffnungen der Gäste schnell zerstört durch die Schalchner, die die Führung nochmals erhöhten. In der 56. Spielminute gelang Jonas Weger der nächste Treffer für sein Team, womit er die Führung auf 3:0 erhöhte. Damit war die Messe in Schalchen bereits mehr oder weniger gelesen. Im weiteren Spielverlauf gab es zwar noch manche Chancen auf beiden Seiten, doch schlussendlich war die Luft nach dem 3:0 raus und es fiel kein weiterer Treffer mehr. Somit feierte Schalchen einen klaren Heimsieg und bleibt weiterhin auf Platz 2 in der Tabelle.

Robertus van Gils, Obmann Schalchen:

"Wir haben heute von Anfang an gut gespielt und haben dem Gegner insbesondere in der ersten Hälfte ständig Druck gemacht. Somit haben wir schnell die nötigen Tore erzielt und gehen am Ende des Tages auch als verdienter Sieger vom Platz."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

